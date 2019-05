‘Divino amore’ | in arrivo il nuovo romantico libro di Stefania Bertola

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) La scrittriceè pronta per licenziare un altro dei suoi fenomenali romanzi. In questo caso, il titolo è “Divino amore” (Einaudi, pag. 262) ed è in uscita il 4 giugno 2019. Di questa romanziera si ricordano diversi libri pubblicati, fra gli altri, “Luna di Luxor” del lontano 1989; poi “Se mi lasci fa male”; “A neve ferma”; “Il primo miracolo di George Harrison”; “Solo Flora, Milano”; “Ragione & sentimento”. Tutti, per lo stile caratteristico, riconducibili a una peculiare visione della letteratura che, nel suo caso, significa commistione in percentuali variabili, di un insieme di umorismo, sentimento e ambienti surreali....

