Arrestato per violenza sessuale il nipote del Bandito Giuliano

Palermo - santone Arrestato per violenza sessuale/ Una donna "Caduta nella sua rete" : violenza sessuale a Palermo a danno di alcune ragazze anche minorenni: agli arresti un "santone" due suoi collaboratori. Le ultime

Roma-Parma : colpisce steward per tentare di entrare senza biglietto - Arrestato : Roma – Si e’ concluso senza alcuna criticita’ sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica l’incontro di calcio Roma-Parma valido per il campionato di calcio di serie A 2018-2019. Anche in questa occasione e’ stato messo in campo dalla Questura il dispositivo di ordine pubblico atto a garantire una buona e serena riuscita dell’incontro calcistico. Per un 42enne romano, pero’, la serata ...

Ragusa : perseguitava la vicina con atti osceni - Arrestato per stalking : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Con l'accusa di avere perseguitato per mesi la vicina di casa con atti osceni, la Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un uomo per stalking. E' accusato di avere perseguitato la donna con atti osceni che ripeteva non appena usciva il marito. La vittima ha anche inst

Andria - 22enne Arrestato per violenza su un bambino di 11 anni : Un ragazzo di 22 anni di Andria è stato arrestato con l'accusa di violenza aggravata e continuata, corruzione e adescamento di minorenni. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Trani, è iniziata in seguito alla denuncia presentata dai genitori di un bimbo di 11 anni, messi in allarme dai numerosi messaggi che il figlio riceveva anche di notte sul suo cellulare. --Dopo aver controllato il telefono il padre e la madre del bimbo hanno scoperto ...

Giovane fuori di se aggredisce passanti e personale Atac : Arrestato : Roma – Ancora una volta e’ stato provvidenziale l’intervento della Polizia di Stato per sedare la furia aggressiva di un Giovane di origini nigeriane. Ormai completamente fuori di se, forse a causa dell’abuso di sostanze alcoliche, il ragazzo ha continuato ad aggredire ed inveire sui passanti- danneggiando con calci e pugni tutto cio’ che lo circondava, tra cui una cabina telefonica della Telecom ed una macchinetta ...

Lamezia - maestro d'asilo Arrestato per violenza sessuale/ Le vittime avevano 5 anni : A Lamezia Terme un maestro d'asilo è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti delle sue alunne di 5 anni. Tutti i dettagli

Lamezia Terme - maestro d'asilo Arrestato per abusi su minori : Un'altra brutta vicenda relativa ad abusi sessuali nei confronti di minori arriva questa volta dalla provincia di Catanzaro, precisamente da Lamezia Terme, in Calabria, dove nelle scorse ore la Polizia del locale commissariato ha tratto in arresto un maestro d'asilo di 64 anni, accusato di violenza sessuale su minori. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'uomo faceva sedere sulle sue gambe le bambine, oppure le prendeva in ...

Lamezia Terme - Arrestato un maestro d'asilo per violenza sessuale : Lamezia Terme, arrestato un maestro d'asilo per violenza sessuale L’uomo, 64 anni, incensurato, è stato ripreso dalle telecamere installate dalla polizia mentre “accarezzava e baciava” le bambine. Le indagini sono partite dalla denuncia di una mamma che ha raccolto le confidenza della figlia di 5 anni Parole ...

Maestro d'asilo Arrestato per violenza sessuale. «Prendeva in braccio le bimbe e le toccava» : Un uomo di 64 anni è stato arrestato per violenza sessuale su minori a Lamezia Terme. L'uomo è un insegnante di scuola materna: l'arresto è stato eseguito dopo...

Maestro di asilo di Lamezia Terme Arrestato per abusi sui minori : Un insegnante di una scuola materna, di 64 anni, è stato arrestato a Lamezia Terme con l’accusa di violenza sessuale su minori. L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura.È scattata dopo la denuncia di una madre che aveva ricevuto le confidenze della propria bambina l’indagine del personale del ...

Lamezia - maestro di asilo di 64 anni Arrestato per violenza su minori : Un insegnante di 64 anni di una scuola materna di Lamezia Terme è stato arrestato: faceva spesso sedere sulle sue gambe o in braccio le bambine, toccando loro i glutei e le parti intime, con strofinamenti e gesti diretti a compiere atti sessuali. A incastrarlo le immagini riprese dalle telecamere installate in classe.

L'orco a scuola : maestro d'asilo Arrestato per violenza sessuale su alcune alunne : Un uomo di 64 anni è stato arrestato per violenza sessuale su minori a Lamezia Terme. L'uomo è un insegnante di scuola materna: l'arresto è stato eseguito dopo...

Empoli - aggredita e violentata mentre fa jogging : Arrestato 36enne per stupro e lesioni : Un 36enne di Empoli è stato arrestato per violenza e lesioni ai danni di una donna aggredita mentre stava facendo jogging sulla pista ciclabile che collega Limite sull'Arno a Capraia Fiorentina. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, commessi sia in Italia che all'estero. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, erano circa le 6:10 del mattino quando è stata avvicinata da quello che sarebbe diventato il suo ...

Violenza fisica su compagna per 13 anni : Arrestato grazie a protocollo Eva : Roma – È stato grazie al protocollo Eva, unito all’esperienza degli investigatori della Polizia di Stato che una donna a Roma e’ stata salvata dal tunnel di violenze domestiche che stava percorrendo da piu’ di 13 anni. “Caduta accidentale in cucina”, “Caduta da ciclomotore” e “Morsi di cane”, questi alcuni esempi delle scuse con cui la vittima nascondeva ai medici del pronto soccorso la ...