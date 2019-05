Rilassatevi con Just Sleep | che migliora la qualità del sonno e allontana lo stress

tuttoandroid

(Di lunedì 27 maggio 2019)è un'app che ha lo scopo di aiutare l'utente a rilassarsi e conciliare ile a raggiungere la consapevolezza tramite meditazioni guidate. L'app uttilizza un mix di rumore bianco, suoni della natura e bellissime animazioni di particelle visivamente stimolanti e calmanti per favorire unmigliore, ridurre loe l'ansia notturna, gestire l'acufene e l'insonnia. L'articolocon, cheladelloproviene da TuttoAndroid.

claspagnoletti : Rilassatevi, non è una tragedia. Cinque anni fa, un noto mangiatore di popcorn davanti alla PlayStation, rivendica… - aurorasanna1 : La state a fa un po tragica eh, si ha vinto un cojone , ma quanti prima di lui lo hanno già fatto? Rilassatevi non… - somerkeygraham : @Smalldoll13 È una conversazione come le altre. Tu non hai mai parlato di altre persone con altri? Per piacere, su!… -