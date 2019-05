Negli Stati Uniti è andato in onda un documentario di due ore su Game of Thrones | che in

Meghan Markle fugge da Kate Middleton : Negli Stati Uniti con Archie (senza Harry) : Meghan Markle fa le valige e si prepara a lasciare Londra per volare negli Stati Uniti, lasciando Harry a casa e portando con sè Archie. Secondo quanto svelato da Elle, l’ex star di Suits sente la mancanza di Los Angeles, sua città natale, e sarebbe pronta a volare dall’altra parte dell’Oceano per presentare Archie agli amici più cari, ma soprattutto per sfuggire alla pressione mediatica. Se prima del parto l’attenzione ...

Meghan Markle vorrebbe portare Baby Archie Negli Stati Uniti il prima possibile : "Vuole fargli conoscere la storia della sua famiglia" The post Meghan Markle vorrebbe portare Baby Archie negli Stati Uniti il prima possibile appeared first on News Mtv Italia.

Julian Assange incriminato Negli Stati Uniti : rischia fino a 170 anni di carcere : Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, viene travolto negli Stati Uniti da ben diciassette capi di accusa. Tutti spiccati per aver violato - spiega il Dipartimento della giustizia americano -...

Sono stati trovati resti di quella che si pensa essere l’ultima nave ad aver portato schiavi africani Negli Stati Uniti : L’Alabama Historical Commission, un’agenzia dell’Alabama, negli Stati Uniti, che si occupa della conservazione del patrimonio storico dello stato, ha detto che Sono Stati trovati i resti di quella che si pensa essere l’ultima nave ad aver portato schiavi africani negli

Usa - 21 tornado Negli Stati centrali : Almeno 21 tornado hanno colpito diverse zone in Oklahoma, Texas, Missouri e Alabama da ieri sino a stamattina, secondo il National Weather Service, e altri potrebbero colpire alcune parti del Missouri e dell’Arkansas. Intanto, forti temporali con grandine e venti da uragano stanno flagellando zone degli stati Uniti centrali, con 17 milioni di persone in stato di allerta, incluse Oklahoma City e Tulsa, Wichita in Kansas, Kansas City e St. ...

Blocco di Huawei Negli Stati Uniti rimandato di 90 giorni per limitare disagi e problemi : Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova ordinanza relativa a Huawei, che posticipa di 90 giorni il divieto per le aziende statunitensi di fare affari con il colosso cinese. Questo non modifica il divieto imposto dal presidente Donald Trump per motivi di sicurezza nazionale, ma fornisce alle parti in causa il tempo per limitare, per quanto possibile, i disagi per i consumatori e le imprese. “La Temporary ...

I giochi mobile sono più popolari dei social network - Negli Stati Uniti : Un nuovo studio sostiene che i consumatori statunitensi preferirebbero abbandonare i social network piuttosto che i loro giochi mobile L'articolo I giochi mobile sono più popolari dei social network, negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Patrick non ce l'ha fatta : chiese aiuto ai social per curarsi Negli Stati Uniti : Lo scorso febbraio, attraverso la pagina Facebook 'Salviamo Patrick', era stata lanciata una raccolta fondi per raggiungere...

Noemi - arrestati i sicari. De Magistris : 'Napoli ce la fa con le sue forze quando crede Negli obiettivi' : 'La notizia più bella da commentare con estrema cautela è che da ieri Noemi dà segni di miglioramento importanti e stamattina c'è stata la notizia che sarebbero stati individuati i responsabili dell'...

Oltre il 60% dei possessori di Nintendo Switch Negli Stati Uniti possiede anche PS4 o Xbox One : L'analista NPD, Mat Piscatella, ha rivelato che Oltre il 60% dei possessori di Nintendo Switch negli Stati Uniti possiede anche una PS4 o una Xbox One, riporta Segmentnext. È una conferma che la proprietà multipiattaforma tra i possessori di Nintendo Switch è molto alta.Tuttavia, tenete presente che il report di NPD riguarda solo le persone che vivono negli Stati Uniti. È possibile che la situazione sia simile anche in altre parti del mondo.Ciò ...

Falck Renewables - primo progetto di batteria Negli Stati Uniti : Falck Renewables a lavoro negli Stati Uniti d'America. La società attiva nel settore delle energie rinnovabili ha annunciato un investimento stimato in 3,6 milioni di dollari per l'installazione di un ...

Il vicepresidente Liu He andrà Negli Stati Uniti per continuare i negoziati sui dazi : La Cina ha annunciato che questa settimana Liu He, vicepresidente cinese e principale consigliere economico del presidente Xi Jinping, andrà negli Stati Uniti per continuare i negoziati commerciali sui dazi che da mesi i due paesi si impongono a vicenda in

Spotify testa Negli Stati Uniti un nuovo sistema di annunci vocali : Spotify ha compiuto notevoli sforzi per riuscire a competere nell'industria dello streaming musicale, dovendo difendersi da una concorrenza sempre più agguerrita L'articolo Spotify testa negli Stati Uniti un nuovo sistema di annunci vocali proviene da TuttoAndroid.

Philip Morris - Iqos potrà essere venduto anche Negli Stati Uniti : Le autorità Usa hanno giudicato il dispositivo che scalda il tabacco un'alternativa meno nociva rispetto alla sigaretta tradizionale