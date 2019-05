Nato senza pelle! Bimbo riceve innesti di cute sviluppati in laboratorio (Di lunedì 27 maggio 2019) Il piccolo Ja'bari Gray è un bambino statunitense di pochi mesi venuto al mondo con una grave malformazione che lo ha fatto nascere senza pelle sulla maggior parte del suo corpo. Una condizione che ha costretto i medici a tenerlo protetto nelle stanze di un ospedale pediatrico di Houston, nello stato del Texas, dove rimane tuttora ricoverato. Ora però per lui c'è finalmente una speranza: grazie a pezzi di pelle sviluppati in laboratorio, infatti, i dottori hanno potuto sottoporlo a innesti cutanei per garantirgli un futuro. Gli innesti sono stati sviluppati da un'azienda biofarmaceutica con sede a Cambridge, nello stato del Massachusetts, che usa una terapia cellulare per far crescere fogli di pelle dalle cellule bioptiche. Ora per lui c'è finalmente una speranza!



