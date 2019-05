Milan | Gattuso | “Stagione positiva | deve esserci orgoglio” E intanto Gazidis…

Gattuso si tiene stretto il Milan : “esonero? Ecco cosa dico…” : Rino Gattuso ha parlato del suo futuro al Milan, un futuro alquanto incerto dopo il flop Champions League di questa sera “Ad oggi nessuno mi ha mai detto che vado via, però c’è un clima intorno al Milan… In questi 18 mesi abbiamo fatto un percorso, cose importanti, e invece sembra che non abbiamo fatto niente“. Rino Gattuso è stato chiaro ai microfoni di Skysport in merito al proprio futuro in rossonero. Al momento, ...

VIDEO SPAL-Milan 2-3 : Highlights - gol e sintesi. Sarà Europa League per gli uomini di Gattuso : Non basta agli uomini di Gattuso la vittoria per 2-3 in casa della SPAL nell’ultima giornata di campionato per accedere alla Champions League: al Milan non arrivano regali dagli altri campi e così Sarà Europa League. A Ferrara il Milan va in vantaggio di due reti con Calhanoglu e Kessie ma si fa riprendere da Vicari e Fares. Nella ripresa decide Kessie dal dischetto. Highlights SPAL-Milan 2-3 IL VANTAGGIO DI CALHANOGLU #SPAL 0:1 #Milan | ...

Formazioni ufficiali SPAL – Milan : le scelte di Semplici e Gattuso : Formazioni ufficiali SPAL – Milan: le scelte di Semplici e Gattuso Formazioni ufficiali SPAL Milan| Tutto pronto per le ultime sei partite di questa 38a giornata di Serie A. I verdetti più importanti si decideranno in questi 90 minuti. A Ferrara il Milan insegue ancora il sogno Champions League, prima bisogna vincere e poi sperare in un mezzo passo falso di una tra Atalanta e Inter. Senza troppi indugi andiamo a spulciare quelle che ...

Inter - Borja Valero - Candreva e Miranda verso l'addio : Gattuso potrebbe lasciare il Milan : L'ultima giornata di Serie A sarà decisiva sia per l'Inter che per il Milan. Infatti non solo decreterà quale tra le due Milanesi potrà approdare in Champions League, ma potrebbe risultare indicativa anche per il futuro della guida tecnica rossonera. Una volta archiviata questa stagione, nella Milano calcistica sarà il momento di trarre i bilanci degli obiettivi più o meno raggiunti e, di conseguenza, verrà stabilito quali calciatori potranno ...

Calcio : Milan - Gattuso : spero ciliegina ma stagione comunque positiva : Calcio Milan, Gattuso :Ci manca solo la ciliegina ma comunque vada è stato un campionato importante e i ragazzi si meritano un abbraccio.

Spal-Milan - Gattuso spiazza tutti : “senza Champions nessun fallimento. Il mio futuro? Mi fare ridere” : L’allenatore del Milan ha parlato alla vigilia del match con la Spal, che potrebbe regalare l’accesso in Champions League “Per me allenare il Milan è un sogno, è stata difficile ma spero che il sogno continui. E’ un onore allenarla e spero di farlo ancora a lungo“. Parla così del suo futuro in rossonero il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia dell’ultima di campionato contro la ...

Milan - Gattuso ormai è alla porta : spunta un club - chi lo accoglie a braccia aperte : Domani sera Atalanta, Inter, Milan e Roma sapranno chi sarà destinato al paradiso Champions e chi invece retrocederà all' inferno E-League: lo spartiacque definitivo della stagione segnerà anche la prossima, possibile vittima di un mercato da adeguare alle ambizioni. I rossoneri procedono con alcune

Milan - Gattuso tra speranze - sogni e ironia : “In caso di Champions potrei fare di tutto…” : Il tecnico rossonero Rino Gattuso si prepara all’ultima gara di campionato contro la Spal, dove il Milan si gioca le ultime speranze Champions. Ecco le sue parole nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Ci manca solo la ciliegina ma comunque vada è stato un campionato importante e i ragazzi si meritano un grande abbraccio e tanto rispetto da parte mia. Dobbiamo fare il nostro dovere e poi vediamo cosa succederà. Se ...

Milan - Tassotti fra Gattuso e Mercato : “Rino ha fatto bene - va confermato. Mercato? Ecco chi sono gli incedibili” : Mauro Tassotti commenta il finale di stagione del Milan: Gattuso andrebbe confermato anche senza Champions, in ottica Mercato è necessario trattenere i big Manca una sola partita al termine della Serie A e con essa si chiuderanno i discorsi relativi alla salvezza e agli ingressi in Champions League. Nella lotta per l’Europa c’è anche il Milan che, dopo aver perso terreno nel finale di stagione, si è rifatto sotto nelle ultime ...

Claudio Raimondi : 'La Juve ha scelto Sarri - Gattuso in rimonta al Milan' : Le battute conclusive di questa stagione in casa Juventus sono tutte rivolte al futuro della panchina dopo l'ufficializzazione del divorzio da Allegri. La dirigenza bianconera starebbe vagliando diverse opzioni: ci sarebbe ad esempio la pista estera, con Guardiola, Klopp e Pochettino tra gli obiettivi principali, ma naturalmente vi sarebbero anche diverse opzioni tra i tecnici italiani, con Maurizio Sarri e Simone Inzaghi che al momento vengono ...

Milan - Tassotti : “Gattuso ha fatto il suo dovere. Per la Champions qualcosa può ancora accadere. Si deve ripartire da…” : Mauro Tassotti, ex difensore del Milan (ora vice di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina) ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Nel dettaglio Tassotti ha parlato delle possibilità del Milan di qualificarsi in Champions: “c’è speranza. Non so, ho una sensazione, se domenica vincessero sia l’Inter che l’Atalanta sarebbe un epilogo quasi banale. qualcosa può ancora accadere, sebbene il Milan ...

Milan - a Ferrara per sperare : le ultime sui rossoneri - qualche dubbio per Gattuso : Vincere e sperare. Questo l’obiettivo del Milan, che a Ferrara dovrà fare bottino pieno sperando che Inter o Atalanta non facciano altrettanto. Prosegue intanto la preparazione alla partita. Squadra in campo alle ore 11, per una seduta dedicata inizialmente ai torelli con pallone. A seguire, spazio alla tecnica con ausilio di sagome e un supplemento di lavoro atletico. Spazio poi alla tattica, con il gruppo diviso in due per svolgere ...

Gattuso-Milan - Maldini spaventa Ringhio : “Valutare a mente fredda” : GATTUSO MILAN -Sono stati compagni in campo per tantissimi anni, colonne portanti di un Milan vincente in Italia e in Europa. Sul terreno verde hanno scritto la storia dei rossoneri e, ora, hanno intrapreso strade diverse ma con un unico scopo: quello di far tornare il Diavolo ai vertici del calcio internazionale. Manca ancora una […] L'articolo Gattuso-Milan, Maldini spaventa Ringhio: “Valutare a mente fredda” proviene da ...

Gattuso-Milan - Maldini spaventa ringhio : “Valutare a mente fredda” : GATTUSO MILAN -Sono stati compagni in campo per tantissimi anni, colonne portanti di un Milan vincente in Italia e in Europa. Sul terreno verde hanno scritto la storia dei rossoneri e, ora, hanno intrapreso strade diverse ma con un unico scopo: quello di far tornare il Diavolo ai vertici del calcio internazionale. Manca ancora una […] L'articolo Gattuso-Milan, Maldini spaventa ringhio: “Valutare a mente fredda” proviene da ...