Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale lascia XFactor per darsi al cinema

Nel suo post su Instagram, Lodo Guenzi spiega perché ha deciso di abbandonare il programma: nel suo futuro c’è il cinema. “Mi è stata proposta – rivela – una sfida matta almeno quanto lo è stata mesi fa quella di sedermi a quel tavolo direttamente per l’inizio dei live, come non è capitato mai a nessuno in nessuno nella storia di XF a livello internazionale. Girerò un film da protagonista proprio questo autunno, tra Italia ed est Europa. La regia è di Antonio Pisu, vincitore del premio Kineo migliore opera prima al Festival di Venezia 2017 con Nobili bugie, che vedeva tra gli attori anche Giancarlo Giannini, Claudia Cardinale, Ivano Marescotti e Paolo Rossi”.“L’opera seconda – aggiunge – si chiamerà Dittatura Last Minute, prodotta per l’Italia da Rai Cinema e per l’estero da Dan Burlac, già vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. E proprio a Cannes è stato annunciato il film questo 22 maggio. Sono tutti molto carichi e io come al solito non so ancora se ne sono capace, ma questa è da sempre la sensazione più bella per me”.“E poi c’è un’altra cosa grande – ha concluso Lodo – ma non si può ancora dire. Davvero non vuole essere un addio ma un arrivederci, anche se nella vita non si sa mai... Ringrazio Fremantle, Sky e tutta la produzione di X-Factor, chissà che non li andremo a trovare con tutto Lo Stato Sociale per suonare qualche pezzo... e, infine, grazie a tutti voi per essere stati con me in questa avventura. La foto è esplicativa”. Ora, tra addii e colpi di scena, l’edizione 2019 di X-Factor si prospetta davvero ricca di novità.