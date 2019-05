Europee 2019 | Orlando | “Pd torna a crescere | c’è base per costruire alternativa Lega? Ci

Elezioni Europee 2019 - le prime proiezioni : A meno di un'ora dalla chiusura delle urne in Italia, arrivano i dati delle prime proiezioni dei risultati delle Elezioni europee: la Lega di Matteo Salvini è al primo posto nelle preferenze degli italiani, segue il testa a testa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, staccati Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 - exit poll - proiezioni e risultati in diretta : “Lega 27 - 5/30 - 5% - Pd 21/24% - M5s 19 - 5/22 - 5%” : Non ci sono ancora schede scrutinate ma tutti i principali exit poll confermano i sondaggi degli ultimi mesi: e cioè un’inversione nei rapporti di forza tra i due partiti di governo. La Lega è il primo partito italiano alle Europee, anche se non sembra sforare il tetto del trenta percento. Ma la novità sta nel secondo posto: per quattro rilevazioni il Pd ha superato il Movimento 5 stelle. Di poco, al massimo un paio di ...

Maratona Mentana Europee 2019 - iniziata la "madre di tutte le no-stop" (e si ironizza sul tweet di Salvini) : Enrico Mentana rispetta la tradizione dell'ingresso dalle tendine dei bar anni '70 e inaugura la "madre di tutte le no-stop" che lo vedrà protagonista del palinsesto di La7 dalle 22.30 di domenica 26 maggio alle 11.00 di lunedì e poi ancora dalle 13.00 alle 20.30. 22 ore di diretta contro le 16 di aperture dei seggi, come ha fatto notare qualcuno sui social. "Eccoci qua, alla madre di tutte le no-stop... Io non userò quell'altro termine ...

Europee 2019 in Italia - exit poll : Lega primo partito - testa a testa PD e M5S : Alle 23 in punto si sono chiuse le urne in Italia ed è scattato il via libera per gli exit poll, che ci danno un primo assaggio del nuovo peso che i partiti politici avranno anche in Italia. Al di là delle varie elezioni regionali che si sono tenute negli ultimi mesi, queste elezioni Europee sono il primo vero test per i partiti politici dopo le elezioni dello scorso anno.La Lega di Matteo Salvini sembra diventata il primo partito in Italia ...

Elezioni Europee 2019 : exit poll Swg per La7 : Elezioni europee 2019: exit poll Swg per La7 Elezioni europee 2019: exit poll Swg per La7, Lega in testa, Pd sopra M5S Chiuse le urne, come da programma alle ore 23, gli istituti demoscopici cominciano a pubblicare i propri exit poll. Anche Swg, a supporto della maratona di La7 guidata da Enrico Mentana, ha diffuso le proprie proiezioni. La diretta TP sullo spoglio delle Elezioni europee Elezioni europee 2019: exit poll Swg Lega in ...

Intention Poll elezioni Europee 2019 : Pd sopra M5S per Tecnè - boom Lega : Intention Poll elezioni europee 2019: Pd sopra M5S per Tecnè, boom Lega Primi Intention Poll elezioni europee elaborati da Tecnè: si tratta di una prima stima delle ore 23 che riguarda un campione intervistato dell’80% con un margine di errore +-2%. Emergono dati piuttosto interessanti: oltre alla conferma della Lega riguardo agli ultimi sondaggi, con una forbice tra il 26% e il 30%, la notizia è il sorpasso del PD sul Movimento 5 Stelle, ...

Elezioni Europee 2019 : le ultime news - gli scenari e la guida al voto : Urne chiuse per le Elezioni europee: i cittadini sono stati chiamati a votare i membri del prossimo Parlamento Europeo. In Italia si sono appena chiuse le urne e sono stati diffusi i primi exit poll. Ecco tutte le ultime news sulle Elezioni europee: i dati sull'affluenza, gli exit poll sui partiti, le proiezioni, i risultati ufficiali e i candidati eletti.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 Estero Diretta risultati/ Orban vola al 56% : risultati Elezioni Europee 2019, Diretta live del voto all'Estero: Francia, Germania, Spagna, Ungheria, Polonia. Orban vola al 56% dei consensi

Europee 2019 - primo multipoll di La7 : “Lega primo partito tra 26 - 5-29 - 5%. Testa a testa Pd-M5s” : Secondo il sondaggi di Swg per La7, la Lega è il primo partito in queste elezioni Europee con una forchetta tra il 26,5 e il 29,5.% Si tratta di un dato che tiene conto dei sondaggi della vigilia, degli in poll e degli exit poll. testa a testa invece tra Pd e M5s. I dem sono tra il 21 e il 24%, mentre il M5s tra il 20 e il 23%. Forza Italia sarebbe tra il 9 e 11%, mentre Fratelli d’Italia cresce e si attesta tra il 5 e il 7% ...