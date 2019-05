Elezioni Regno Unito | Brexit Party di Nigel Farage al 32% Catastrofe dei Tories

Elezioni europee - exit poll Regno Unito : Brexit Party di Nigel Farage oltre il 30% : Sulla base del 10% delle schede scrutinate, Nigel Farage sarebbe al 32%, con un netto distacco sui Liberaldemocratici, che raggiungono il 20,1%. Terzi i laburisti con il 16,2% e quarti i Verdi, che raggiungono l'11,4% dei consensi. Calo di consensi per il partito Conservatore, penultimo al 7,6% prima di Ukip.Continua a leggere

Nel Regno Unito si sono registrate molte difficoltà per gli stranieri che hanno cercato di votare alle Elezioni europee : Nel Regno Unito si sono registrate molte difficoltà per gli stranieri che hanno cercato di votare alle elezioni europee, che nel paese si sono tenute oggi (i seggi sono aperti fino alle 23 italiane). Decine di persone hanno scritto sui

Elezioni europee 2019 al via : oggi si vota in Olanda e Regno Unito - nonostante la Brexit : Sono iniziate ufficialmente le Elezioni europee. oggi si vota in Olanda e Regno Unito, nonostante la Brexit, rimandata a fine ottobre. I Paesi Bassi eleggeranno 26 eurodeputati, i britannici 73. Domani si vota in Irlanda e Repubblica Ceca, sabato in Slovacchia, Lettonia e Malta e domenica in tutti gli altri Paesi, compresa l'Italia.

Il Regno Unito parteciperà alle Elezioni Europee 2019 - Sky TG24 - : La conferma ufficiale è arrivata dal vicepremier David Lidington: prima del voto è ormai "malauguratamente impossibile portare a compimento la procedura legale" dell'uscita dall'Ue, che non è prevista ...

Brexit - il Regno Unito parteciperà alle Elezioni europee : Il Regno Unito parteciperà alle Elezioni europee del 23-26 maggio. Lo scenario, sempre più probabile, è stato confermato da David Lidington, ministro del Gabinetto e vice di fatto della premier Theresa May. Le ultime speranze di evitare il voto erano appese ai round di negoziati fra May e il leader dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, ma il braccio di ferro va per le lunghe...

Brexit - “Regno Unito va al voto per le Europee. Le Elezioni si svolgeranno il 23 maggio” : David Lidington, responsabile dell’ufficio del primo ministro britannico (Cabinet Office minister) lo ha dichiarato all’Associated Press: le elezioni per il Parlamento europeo si svolgeranno il 23 maggio nel Regno Unito, visto che il governo ha constatato di non avere abbastanza tempo per ratificare l’accordo sulla Brexit. A pubblicare per primo le parole di Lidington è stato il Guardian. Il Cabinet Officer minister ha inoltre ...

Il Regno Unito parteciperà alle Elezioni europee - dice il vice primo ministro britannico : Il ministro del Gabinetto britannico David Lidington, che svolge un ruolo analogo a quello di vice primo ministro, ha confermato che il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee previste per fine maggio, perché le trattative su Brexit non si sono

Cosa succede con le Elezioni europee nel Regno Unito? : C'è grande confusione e incertezza, come con tutto quello che circonda Brexit: se alla fine si dovesse votare, secondo i sondaggi vincerebbe il nuovo partito di Farage

Brexit - che cosa succede se il Regno Unito vota alle Elezioni europee di fine maggio : Il Consiglio europeo ha concesso una nuova proroga alla Brexit, facendo slittare il divorzio dalla Ue al 31 ottobre. Ora Londra potrebbe trovarsi a partecipare al voto di maggio, rischiando di stravolgere gli equilibri politici dell’Eurocamera. L’appello della premier: troviamo un compromesso...

