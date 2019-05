Tragedia della povertà | mamma e figlie trovate senza vita in casa | «Morte di fame»

Tragedia in Calabria - uomo si getta da un viadotto della A2 : Un uomo, alle prime luci dell'alba, si è suicidato gettandosi nel vuoto da un viadotto autostradale presente in Calabria. La vittima dopo un volo di diversi metri di altezza si è schiantato drammaticamente al suolo e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sulla dinamica indagano le forze dell'ordine giunte sul luogo. Sempre in Calabria, un giovane di 26 anni perde la vita mentre stava lavorando in un terreno agricolo. Calabria, 57enne si ...

Corinaldo - sequestrata la discoteca della Tragedia : alla "Lanterna azzurra" morirono in sei : Nel locale in provincia di Ancona cinque ragazzi e una mamma persero la vita nella calca in occasione di una serata dove era annunciato il rapper Sfera Ebbasta. Sotto accusa permessi, licenze, e struttura

Tragedia Piazza San Carlo - condannati a dieci anni i ragazzi della banda dello spray : Tragedia Piazza SAN Carlo – Arrivano le pesanti condanne dopo la Tragedia di Piazza San Carlo dopo il disastro del 3 giugno 2017 durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid: dieci anni di carcere per i quattro responsabili del disastro. L’accusa per i giovanissimi marocchini è omicidio preterintenzionale, lesioni, rapina e furto. Il bilancio fu addirittura di 1.672 feriti e, in seguito, morirono due donne ...

Ciclismo – La Granfondo della Versilia finisce in Tragedia - un’auto investe e uccide un corridore : si tratta del proprietario di Chanteclair : Investito da un’auto durante la Granfondo della Versilia, Roberto Silva è deceduto presso l’Ospedale di Cisanello per via delle ferite riportate Una corsa conclusa nella tragedia, una gara finita con la morte di Roberto Silva, proprietario dei marchi Chanteclair e Quasar. L’imprenditore italiano si è schiantato contro un’auto nel corso della Granfondo della Versilia, riportando seri danni al cranio e al torace che ...

Tragedia AL LARGO DELLA TUNISIA : 70 MORTI/ Affonda imbarcazione : salvataggio in corso : Naufragio al LARGO DELLA TUNISIA: 'Almeno 70 MORTI'. Un barcone partito dalle coste DELLA Libia si è rovesciato: in corso le operazioni di salvataggio

Tragedia Superga - Appendino : “il Grande Torino simbolo del riscatto della città” : Tragedia Superga – Settantesimo anniversario della Tragedia di Superga, il Grande Torino è stato “un simbolo del riscatto di una citta’ e di un intero Paese ma anche un simbolo che attraversa i tempi”. Sono le dichiarazioni della sindaca di Torino Chiara Appendino nell’Aula del Consiglio comunale, “una leggenda sportiva senza la quale Torino non sarebbe la stessa”. Con il Grande Torino “lo ...

Tragedia Superga - al Castellani uno striscione dei tifosi della Fiorentina : Tragedia Superga – “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. 4-5-1949. Grande Torino”. E’ questo lo striscione con citazione di Indro Montanelli esposto nel settore ospite dello stadio “Castellani” di Empoli dai tifosi della Fiorentina in occasione della partita di campionato valida per la 35^ giornata, si tratta di una chiara la dedica ai caduti della Tragedia di ...

Ciao Darwin - la battuta choc di Paolo Bonolis nella puntata della Tragedia : 'In questo studio...' : Ciao Darwin torna in onda dopo la pausa forzata in seguito alle polemiche per il concorrente gravemente infortunato e la puntata si apre con un comunicato di Paolo Bonolis a riguardo:'Ovviamente siamo ...

Tragedia di Superga - Cairo : “Lo striscione dei tifosi della Juve mi ha fatto piacere” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, mostra ai microfoni di Sky Sport il proprio apprezzamento per lo striscione esposto ieri dai tifosi della Juventus, durante il derby, per ricordare la Tragedia di Superga di cui oggi ricorre il 70° anniversario. Ecco le sue parole. Tragedia di Superga, Mattarella: “Pagina indelebile della storia della Repubblica” “Quando ho visto lo striscione mi ha fatto veramente piacere, è il modo giusto ...

Tragedia di Superga - Mattarella : «Pagina indelebile della storia della nostra Repubblica» : TORINO - A 70 anni dalla strage di Superga , il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare gli eroi del Grande Torino : ' La Tragedia di Superga, nella quale persero la vita i ...

Ormezzano racconta il Grande Torino - 1 - - La mia Tragedia personale e quella della squadra che restituì orgoglio al Paese : Miracolo essì dello sport, mentre le nostre pattuglie della cultura e della scienza, confinate o disperse e comunque umiliate dal fascismo, si ricomponevano lentamente, mentre il 'boom' era soltanto ...