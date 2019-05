Formula 1 – Hamilton allunga grazie alla vittoria di Monaco | Vettel supera Verstappen | la

Formula 1 – Toto Wolff ammette : “nel finale strategia sbagliata. Critiche di Hamilton? Siamo il suo ‘muro del pianto'” : Toto Wolff ammette di aver sbagliato la scelta delle gomme nel finale di gara e incassa le Critiche di Hamilton con un sorriso: il team principal Mercedes critica invece la penalità assegnata a Verstappen Ancora una vittoria per la Mercedes in questo inizio di stagione, anche se questa volta niente doppietta. Hamilton chiude al primo posto a Montecarlo nonostante qualche problema alle gomme nel finale, Bottas si piazza terzo dietro Vettel. ...

Formula 1 – Hamilton dedica il successo a Lauda - Vettel sorride - Bottas deluso : le parole dei piloti dopo la gara di Montecarlo : Hamilton vince e dedica il successo a Lauda, Vettel torna a sorridere, Bottas deluso: le parole dei primi 3 piloti dopo la gara di Montecarlo Ancora una vittoria per la Mercedes a Montecarlo, ma questa volta nessuna doppietta. Lewis Hamilton domina la gara di Montecarlo nonostante qualche difficoltà nel finale, con Verstappen che ha tentato in tutti i modi di superarlo. L’olandese ha chiuso secondo, ma a causa di una penalizzazion è ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 : Il pilota della Mercedes, partito dalla pole, è riuscito a resistere ai continui attacchi di Max Verstappen, retrocesso dalla seconda alla quarta posizione finale

Formula 1 : Hamilton trionfa a Montecarlo : 17.00 Lewis Hamilton (Mercedes) domina il Gp di Montecarlo e rafforza così la leadership nel Mondiale.Verstappen,secondo sul traguardo,a causa di 5" di penalità (sorpasso troppo pericoloso in corsia box),perde due posizioni a vantaggio di Vettel (Ferrari) e Bottas. Quinto Gasly Hamilton, partito in pole,prende subito la testa davanti a Bottas. Al 18° giro si ritira Leclerc,a causa dei danni riportati dalla Ferrari in un contatto con Hulkenberg ...

Formula 1 – Hamilton sincero : “Montecarlo circuito difficile ma bellissimo. Posso tornare a casa a cucinare - non ho uno chef!” : Lewis Hamilton si gode il ‘contorno’ glamour di Montecarlo prima della gara: il pilota Mercedes vive nel Principato e scherza sul fatto di non avere uno chef e cucinare i suoi pasti da solo Dopo la pole position ottenuta ieri al termine delle qualifiche, Lewis Hamilton potrebbe aver già ipotecato il successo nella gara di Montecarlo. Sul circuito del principato infatti, è complicato superare ed un pilota esperto e veloce come ...

Formula 1 : Gp Monaco - pole Hamilton davanti a Bottas : Formula 1, Gp Monaco. Lewis Hamilton firma il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, sesta prova stagionale del Mondiale

Formula 1 – Hamilton euforico - Bottas deluso - Verstappen sorride : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo : Lewis Hamilton entusiasta per la pole, Bottas deluso per la ‘beffa’ nel finale, Verstappen si gode il terzo posto: le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo Ancora una volta, quando conta davvero, è la Mercedes a dettare legge. dopo la buona prova di Leclerc nelle Fp3 che aveva fatto ben sperare in vista delle qualifiche, il giovane monegasco è rimasto fuori addirittura al Q1, a causa di un incredibile errore di ...

Formula 1 - Hamilton torna in pole a Montecarlo dopo 11 anni : la griglia di partenza del Gp di Monaco : Il pilota della Mercedes strappa la pole a Bottas proprio nel finale, tornando davanti a tutti in qualifica a Montecarlo undici anni dopo l’ultima volta Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, questa è la prima fila del Gp di Monaco. Due Mercedes davanti a tutti, ancora una volta in questa stagione dominata dalle due Frecce d’Argento. Lapresse Undici anni dopo, il pilota britannico partirà nuovamente davanti a tutti nel ...

Formula 1 – A Montecarlo spunta Cesc Fabregas : “tifo Hamilton - che fenomeno! Esperienza incredibile guardare il Gp” : Cesc Fabregas, calciatore del Monaco, si aggira nel paddock di Montecarlo: lo spagnolo ha rivelato di fare il tifo per Hamilton e ha svelato di essere rimasto sorpreso dalla grande mole di lavoro che c’è dietro una gara di F1 Lo spettacolo della Formula 1 si sposta a Montecarlo! Il celebre Gp cittadino del Principato attira, come sempre, vip e volti noti di sport e spettacolo e anche l’edizione 2019 non ha deluso le attese. In ...

Formula 1 - Gp Monaco 2019 : Hamilton alla ricerca del tris : La recentissima scomparsa di Niki Lauda darà un velo di tristezza al prossimo Gp Monaco di Formula 1, in programma domenica 26 maggio a Montecarlo. Come di consueto il weekend della corsa del Principato è lungo, con le prove libere fissate per il giovedì: nella prima sessione il leader del mondiale **Lewis Hamilton (**Mercedes) ha preceduto di 59 millesimi Verstappen (Red Bull), seguito da Bottas (Mercedes), Leclerc (Ferrari) e ...

Formula 1 – Hamilton elogia la sua Mercedes : “macchina da sogno - a Montecarlo posso dare prova delle mie abilità” : Hamilton tesse le lodi della Mercedes dopo il primo posto ottenuto nelle Fp2 di Montecarlo: il campione del mondo in carica definisce la sua monoposto una “macchina da sogno” Un primo posto nelle Fp2 del giovedì per Hamilton e, complice la seconda piazza di Bottas, il weekend di Montecarlo sembra essere già marchiato col fuoco Mercedes. Le ‘Frecce d’Argento’ corrono anche sul tracciato del Principato e ...

Formula 1 - ospite d’eccezione per Lewis Hamilton a Montecarlo : nel box Mercedes spunta… Cristiano Ronaldo [FOTO] : L’attaccante della Juventus si è recato a Montecarlo per assistere alla giornata di libere, scattando una foto con Hamilton nel box Mercedes ospite d’onore nel box Mercedes in questa prima giornata di libere del Gp di Monaco, Lewis Hamilton infatti ha ricevuto la visita di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ha approfittato di questi giorni di riposo per recarsi a Montecarlo e godersi lo spettacolo, per poi far ...