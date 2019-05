Europee - governo appeso al voto : il test per i giallo-verdi : ROMA Si vota per l?Europa e sull?Europa, ma in realtà oggi 51 milioni di italiani decideranno indirettamente anche la sorte del governo giallo-verde. Oltre a stabilire chi...

Elezioni Europee - chi votare per arrivare a una crisi di governo : i due scenari che terrorizzano Di Maio : Puntuale come in tutte le tornate elettorali, anche per le Elezioni Europee tutti i leader politici hanno lanciato l'appello al "voto utile", e ovviamente quel voto utile lo è per tutti. Quel che invece gli elettori rischiano di sottovalutare, come ricorda Antonio Polito sul Corriere della sera, è c

Governo - rimpasto dopo le elezioni Europee? La Lega smentisce - eppure... : Non bastava la rissa sull' oggi. Con Luigi Di Maio e Matteo Salvini che non si parlano più, come ammesso dal capo politico di M5S: «Con Salvini ormai parlo soltanto in consiglio dei ministri». Carroccio e pentastellati litigano anche sul "dopo". Su ciò che accadrà lunedì, una volta chiuse le urne. I

Europee - Di Battista : "Il governo non cadrà" : Alessandro Di Battista, dopo mesi di assenza da eventi legati al Movimento 5 Stelle, ha voluto prende parte questa sera a Roma all'incontro di chiusura della campagna elettorale che si è tenuto in piazza della Bocca della Verità. Lì, accolto dalla folla di sostenitori e inondato di selfie, si è detto fiducioso sul futuro del governo di Giuseppe Conte:Beppe lo ha sempre detto, il Movimento deve andare avanti con le sue gambe, si trasforma. Ma ...

Europee - Di Battista : “Governo? Dopo voto non cambia nulla”. Poi scherza : “Senza donazioni - niente selfie” : Accolto tra l’euforia dei militanti pentastellati, l’ex deputato Alessandro Di Battista si è presentato a Roma alla chiusura della campagna elettorale del M5s. “Dopo il voto delle Europee non cambierà nulla. Le opposizioni non vogliono il voto, noi non lo vogliamo di certo, abbiamo tante cose da fare, dal reddito minimo al conflitto d’interessi”, è convinto l’ex deputato. E ancora: “Se Salvini decidesse ...

Europee - bagno di folla per Di Battista : “Governo? Dopo voto non cambia nulla”. Poi scherza : “Senza donazioni - no selfie” : Accolto tra l’euforia dei militanti pentastellati, l’ex deputato Alessandro Di Battista si è presentato a Roma alla chiusura della campagna elettorale del M5s. “Dopo il voto delle Europee non cambierà nulla. Le opposizioni non vogliono il voto, noi non lo vogliamo di certo, abbiamo tante cose da fare, dal reddito minimo al conflitto d’interessi”, è convinto l’ex deputato. E ancora: “Se Salvini decidesse ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'indiscrezione sulla crisi di governo : "Su cosa salta - dopo le Europee" : Sbaglia chi pensa che passate le europee, M5s e Lega possano tornare magicamente alleati per la pelle. Non è solo questione di una campagna elettorale avvelenata, due mesi di insulti e attacchi personali. C'entrano, piuttosto, le fratture politiche emerse grazie alla propaganda inevitabile che prece

Governo - Cottarelli : “Andrà avanti dopo le Europee. Errori? I condoni fiscali - incentivano l’evasione” : “Non cadrà, credo che andranno avanti e si metteranno d’accordo dopo le elezioni. Potrebbe esserci una crisi politica solo con una crisi economica”. Queste le parole di Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano al Wired next fest. Sul reddito di cittadinanza, invece, definisce l’azione dell’esecutivo come un approccio alla “Robin Hood”: ...

Europee - Di Maio : “Dopo il voto non cambia nulla. Il M5s ha la maggioranza in Parlamento e al governo. Così rimarrà” : Niente rimpasto dopo il voto. Lo ha detto due giorni fa Giancarlo Giorgetti, lo ribadisce oggi Luigi Di Maio. “Non ho mai capito perché le elezioni Europee dovrebbero cambiare il Parlamento italiano. M5S ha il 36% del Parlamento italiano, ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri e Così rimarrà, io non intenzione di parlare di poltrone da lunedì ma di chiedere abbassamento delle tasse per le imprese e per le famiglie, salario ...

Europee - l’appello per La Sinistra dei 5 stelle delusi : “Soluzione per alleanza M5s-Pd. No al governo con la Lega” : Hanno sostenuto il Movimento 5 stelle pubblicamente. Ma sono rimasti delusi dal governo con la Lega. E adesso lanciano un appello: alle Europee gli elettori grillini delusi votino per La Sinistra. È un vero e proprio invito al voto quello di Aldo Giannuli, politologo e storico, Domenico De Masi, sociologo del lavoro, e Ivano Marescotti, attore e regista teatrale. I tre ormai ex sostenitori de 5 stelle hanno scritto una dichiarazione pubblica per ...

L’editoriale sul voto delle Europee Gemelli di governo - la prova della verità : Il direttore del Corriere della Sera scrive su 7: «I due vicepremier saranno impegnati a scandagliare i risultati delle elezioni europee, a pesare i successi e le sconfitte... Proviamo a immaginare cosa può accadere dopo il 26 maggio»

Salvini toglie ogni dubbio : 'Il governo continua al 100% dopo le elezioni Europee' : Archiviate le elezioni europee, a prescindere da quello che sarà il risultato delle urne, Lega e Movimento 5 Stelle continueranno a governare assieme. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a "Un giorno da pecora", in onda su Rai Radio 1. Il titolare del Viminale ha sottolineato: "Il governo continua al 100% dopo le elezioni ed è falso che non ci parliamo più con Luigi Di Maio. Con lui ci ...

Elezioni Europee e futuro del governo - Luigi Di Maio ospite di #Corrierelive La diretta : Il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle negli studi del Corriere, intervistato da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #Corrierelive

La scommessa di Zingaretti : 20% alle Europee - poi al lavoro per quando il governo cadrà : Il voto di domenica può essere l'avvio di una fase di rigenerazione del Partito democratico e, soprattutto, del Paese. Nicola Zingaretti punta ad andare ben oltre il 20 per cento alle Europee e mette nel mirino il voto delle politiche per le quali - è l'intenzione del segretario - il Partito Democratico dovrà declinare la lista unitaria Pd-Siamo Europei in chiave nazionale, avviando in Italia la ricostruzione di un campo largo di centro ...