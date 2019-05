Corsa salvezza | serata folle | Empoli nel baratro ma a testa altissima | il Genoa trema ma

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019) L’retrocede in Serie B al termine di unadalle mille emozioni culminata con la sconfitta in casa dell’Inter:e Fiorentina salve E’ stata una notte dalle mille emozioni in Serie A. Se è vero che il campionato è stato deciso da diverse settimane in chiave scudetto, per quanto concerneall’Europa abbiamo assistito ad una lotta serrata decisa solo negli ultimi minuti dell’ultima giornata di campionato.e Fiorentina hanno lottato questa sera per evitare il terzultimo posto che vuol dire Serie B. A pagare, a seguito dei risultati maturati oggi, è stata l’di Andreazzoli, nonostante abbia giocato una grandissima gara a San Siro contro l’Inter, perdendo sì 2-1 ma creando decine di occasioni per pareggiare a spedire ilin Serie B. Il Grifone dal canto suo ha pareggiato in uno scialbo ...

