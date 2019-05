Un giorno qui sarà tutto monopattini

“L’uomo del giorno” George Best - 73 anni fa nasceva il quinto Beatle : un talento purissimo rovinato dagli eccessi : Avete mai visto una città che ha dato il nome del suo aeroporto a un calciatore? Ce ne sono due: quello di Madeira (intitolato a Cristiano Ronaldo nel 2016) e quello di Belfast (Nord Irlanda) dedicato a George Best. Irriverente e contemporaneo, irresistibile, questo era George Best. Ha vissuto la parabola dei più grandi: vertiginosa e con il destino segnato; è stato ricco, famoso e pieno di donne. Celebri la sue frasi “Ho speso gran ...

Vela – Volvo Europeans di Weymouth : quinto giorno di regate - primo posto per Tita/Banti : quinto giorno ai 2019 Volvo Europeans di Weymouth (UK) delle classi Nacra 17, 49er e 49erFX con le Fleet Series. Nei Nacra 17 risalgono al primo posto Tita/Banti. Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei campioni Under 23 con due giorni d’anticipo Altra grande giornata di regate ai 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX in scena a Weymouth, in Inghilterra e ottime notizie per i team italiani in acqua. Nei Nacra 17 la ...

Giulia Bongiorno - rivoluzione sugli "statali migranti" : "Come li assumeremo". Test e requisiti - cosa cambia : "Bloccheremo il fenomeno delle migrazioni". Giulia Bongiorno non parla di immigrazione clandestina, ma di pubblico impiego. La ministra, intervistata dal Messaggero, anticipa il suo progetto: "Concorsi territoriali basati sui singoli fabbisogni. Chi sceglie di fare quel concorso deve restare in quel

L’uomo del giorno - Ezequiel Lavezzi : l’ex attaccante del Napoli spegne 34 candeline : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi 3 maggio è Ezequiel Lavezzi, che compie 34 anni. Nato a Villa Gobernador Gálvez, in Argentina, il 3 maggio del 1985, “El Pocho” (soprannome datogli dal fratello in memoria del cane che Lavezzi aveva chiamato Pocholo) ha iniziato la sua carriera da professionista con la maglia dell’Estudiantes. Nel 2004 viene ...

Allarme inquinamento nel fiume Po - il commissario : “Ogni giorno 4 kg di C6O4” : “I rilievi dell’Arpav dimostrano che ogni giorno scorrono nelle acque del Po quattro chilogrammi di C6O4, sostanza inquinante della quale ancora non si conoscono gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente. Il Veneto si e’ posto dei limiti e, in base a questi, abbiamo provveduto ad installare i relativi filtri. Ma, in assenza di regole nazionali in materia, non possiamo garantire una completa tutela della ...

Fiorentina - primo giorno di Montella : 'Felice di tornare a lavorare qui' : Montella è il dopo Pioli. L'Aeroplanino torna nella città dove tra il 2012 e il 2015 ha fabbricato tre quarti posti, una semifinale di Europa League e una finale di Coppa Italia. Ora, però, è una ...

'Il giorno dei 10' - il match benefico per L'Aquila 10 anni dopo il sisma : In occasione del decennale del terremoto che colpì L'Aquila il 6 aprile 2009, il mondo dello sport scende in campo. Si chiama "Il giorno dei 10" il match a scopo benefico che si giocherà lunedì 8 aprile allo stadio Gran Sasso d'Italia . Proprio quello stadio che nel 2009 fu ...

L'Aquila - il giorno del ricordo : il programma della fiaccolata e le informazioni utili : ...L'Aquila con i rappresentanti dei movimenti per la sicurezza nelle scuole e la partecipazione di Antonello Salvatori " Università delL'Aquila Auditorium GSSI ore 10.00 " Proiezione degli spettacoli: ...

Conte : non a ordine del giorno dimissioni Tria - ministri stiano tranquilli : All'ordine del giorno non c'è la possibilità che il ministro dell'Economia Giovanni Tria si dimetta, ha detto il premier Giuseppe Conte, invitando tutto l'esecutivo a rimanere tranquillo.