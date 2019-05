wired

(Di sabato 25 maggio 2019) (Foto via Pixabay) Trafficati, sempre più trafficati. A leggere le statistiche sui dati preliminari per il 2018 rilasciati recentemente dall’Airports Council International (Aci) per gli aeroporti continuano a passare sempre più merci e persone. Le prime crescono solo del 3,2%, scrivono, ma nel settore passeggeri la crescita è più notevole: più 6% rispetto all’anno precedente. In totale, si stima, sono stati oltre 4 miliardi le persone in viaggio (le stime dell’Aci si riferiscono al traffico passeggeri, e parlano di cifre doppie, considerando imbarchi e sbarchi per ogni aeroporto). Tra gli aeroporti più trafficati – in cima alla lista spicca l’Atlanta-Hartsfield-Jackson Airport – primo per il comparto europeo svetta quello di Heathrow a Londra, al settimo posto con 80 milioni di traffico passeggeri, anche se sul fronte cargo i traffici sono un po’ diminuiti. ...

MilanoCitExpo : Quanto inquinano davvero gli aerei? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Quanto inquinano davvero gli aerei? - __DonTGoAway__ : RT @chanevlucy: Tolta la supertassa sulle sigarette elettroniche!!! Quelle non inquinano, non sono dannose per l'ambiente, invece gli assor… -