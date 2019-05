Il numero di vittime in sei anni per selfie estremi è allarmante

Incidenti sul lavoro - sei vittime e due feriti negli ultimi due giorni. Al Sud il maggior numero di morti : Il bilancio dei caduti sul lavoro, negli ultimi due giorni, è di sei morti e due feriti. Le storie delle morti bianche sono sempre più numerose e il Sud è l’area del Paese più affetta da questa piaga. Sono storie come quella di Giuseppe Lauidicina che oggi è caduto dal tetto mentre stava riparando un’antenna, a Marsala, in provincia di Trapani. Quando è arrivata l’ambulanza, gli operatori hanno potuto solo constatare il ...

Incidenti sul lavoro - 650mila casi nel 2018 A Crotone il maggior numero di vittime : I dati Inail analizzati dai Consulenti del lavoro: nel 2018 quasi seimila infortuni in più, il 10% in più di decessi: 1.133 morti lo scorso anno e 200 dall’inizio dell’anno

Sri Lanka - governo rivede al ribasso il numero delle vittime degli attentati di Pasqua : “Sono circa 253 e non 359” : Il ministero della Salute dello Sri Lanka rivede, ma al ribasso, il numero delle vittime degli attentati multipli di Pasqua che hanno colpito il Paese. Sarebbero “circa 253” e non almeno 359 le vittime delle esplosioni che hanno colpito degli edifici sacri e alcuni hotel. Un calo di 100 morti che, come riferisce la Bbc, sarebbe frutto di un errore di calcolo ammesso dallo stesso ministero. Intanto, le autorità che stanno indagando ...

Sri Lanka - sale a 290 il numero delle vittime negli attentati : 36 stranieri : Dopo il bagno di sangue in Sri Lanka, che si è verificato ieri, nel giorno di Pasqua, sale il numero delle vittime: 290 morti, almeno 36 stranieri, di cui cinque britannici. Proseguono le indagini: ci sono già 24 persone sospette che sono state arrestate. Gli 8 attentati esplosivi che si sono verificati in chiese e hotel in Sri Lanka hanno trasformato il giorno di Pasqua in un giorno di morte. La Farnesina è al lavoro per verigicare la ...

Sri Lanka - esplosioni in chiese e alberghi : si contano numerose vittime : Durante le celebrazioni di Pasqua si sono verificate una serie di esplosioni in molte città dello Sri Lanka. Alcune fonti parlano di sei diverse deflagrazioni avvenute in contemporanea. Le strutture coinvolte sono hotel e chiese. Il bilancio delle vittime è drammatico: le autorità parlano di più di 150 morti, fra cui anche nove stranieri, e più di 400 feriti, ma sembra purtroppo che la cifra sia destinata a salire. Le personalità più importanti ...