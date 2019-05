Firenze al voto anche per il sindaco | nove i candidati

ilfogliettone

(Di sabato 25 maggio 2019) Ballottaggio o non ballottaggio? E' la domanda che frulla nella testa dei due principalialle elezioni comunali di(si vota domani, insieme alle Europee). Il primo cittadino uscente, del Pd, Dario Nardella, è il favorito, come da tradizione in questa città. Nardella punta al secondo mandato, che si aggiungerebbealla parte da reggente quando Matteo Renzi divenne presidente del Consiglio. Il suo maggiore oppositore è Ubaldo Bocci, che paga lo scotto di essere partito molto in ritardo. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega hanno convertito sul suo nome quando ormai mancavano poche settimane al.Espressione del mondo cattolico e del volontariato, Bocci ha mantenuto una campagna elettorale da moderato, senza quasi mai mettere al centro del dibattito i temi più cari alla Lega, come l'immigrazione. Unico vero exploit: la decisione di non festeggiare il 25 ...

