Mission | Impossible – Rogue Nation | trama | cast e curiosità del film con Tom Cruise

(Di venerdì 24 maggio 2019) Domenica 26 maggio alle 21.25 su Canale 5 arrivadel 2015 scritto e diretto da Christopher McQuarrie, quinto capitolo della saga con Tomnei panni dell’agente IMF Ethan Hunt., il trailer, laEthan e il suo team sono impegnati nellae più impossibile di sempre: sradicare il Sindacato, un’organizzazione criminale internazionale che vuole distruggere la MFI e creare un nuovo ordine mondiale, uno “stato canaglia”, attraverso una serie crescente di attacchi terroristici. Ethan riunisce la sua squadra e si allea all’ex agente britannico Ilsa Faust. Potrà davvero fidarsi di lei?, ilTom(Vanilla sky, Tropic Thunder, Top Gun, Rain Man – L’uomo della ...

