Il vizio dei fratelli Zingaretti

Duisburg - Linea di Sangue - Enzo Monteleone a Blogo : "La storia di questa strage arriva forte. Ne Il Capo dei Capi c'era bene e male - raccontare solo la mafia non è un bel servizio" : Enzo Monteleone è il regista di Duisburg - Linea di Sangue, film tv di Rai 1 dedicato alla strage di Duisburg del 2007, che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 maggio 2019.Noi di TvBlog abbiamo intervistato il regista in occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv.prosegui la letturaDuisburg - Linea di Sangue, Enzo Monteleone a Blogo: "La storia di questa strage arriva forte. Ne Il Capo dei Capi c'era bene e male, ...

Auto usate : cosa controllare per evitare il vizio dei contachilometri taroccati : Si stima che una Auto su tre sul mercato dell’usato sia schilometrata e abbia una storia nascosta. cosa fare e come tutelarsi di fronte ad un tentativo di truffa? Uno dei parametri più importanti per conoscere le condizioni e stabilire il prezzo giusto di un’Auto usata è sicuramente il chilometraggio. ‘Schilometrare’ le Auto per renderle più appetibili sul mercato dell’usato è però ormai diventata ...

Capo della Polizia Gabrielli replica a Saviano : 'Agenti non sono al servizio dei partiti' : Dopo gli scontri dialettici e tramite social avutisi negli ultimi giorni tra Matteo Salvini e alcuni suoi detrattori, in particolare lo scrittore Roberto Saviano, in un'intervista per il Corriere della Sera il Capo della Polizia Franco Gabrielli interviene sul tema, chiarendo la posizione delle forze dell'ordine, sostenendo che esse non sono al servizio di alcun partito. Gabrielli: 'Polizia è una forza di difesa pubblica, non privata' Durante ...

Huawei Fashion Flair : l'AI dei Huawei P30 e Huawei P30 Pro al servizio della moda : Amber Sunrise, Breathing Crystal, Aurora e Black : i colori di ogni abito riflettono gli spettacoli naturali più affascinanti. Dai caldi colori dell'alba, a quelli più intensi e rilassanti dell'...

Il Segreto - spoiler : Isaac consuma le nozze con Antolina - la Laguna al servizio dei malati : Nuovi colpi di scena in arrivano nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Se Antolina e Isaac riusciranno a consumare finalmente le nozze, Elsa Laguna prenderà servizio al lazzaretto insieme al dottor Alvaro. Il Segreto: l'aborto di Antolina Le anticipazioni de Il Segreto, inerenti le nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano sul triangolo amoroso formato da Isaac, Antolina e ...

"Capire per crescere" : la scienza al servizio dei ragazzi : ANDRANO- "Capire per crescere" è il motto del festival della scienza che in questi giorni fa tappa ad Andrano avendo come protagonisti assoluti proprio i giovani , il loro pensiero critico e la capacità del confronto. Dopo 10 anni, questo festival ha permesso ...

Servizio di controlli straordinari : 23 arresti e 4 denunce nel ‘giorno dei Lavoratori’ : Roma – Nella giornata di ieri, come di consueto, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno predisposto uno straordinario Servizio di controllo, finalizzato alla prevenzione e laddove necessario, alla repressione di ogni fenomeno di illegalita’ nel centro urbano, interessato da una maggiore presenza di persone, nelle aree pubbliche e nei nodi di trasporto in coincidenza con il Concertone di piazza San Giovanni. Il bilancio dei controlli ...

Stabilizzazione dei precari senza servizio partita ancora aperta : Le motivazioni che inducono i docenti precari senza servizio a ritenere che sia ancora possibile una procedura concorsuale riservata risiedono nel fatto che la Commissione Europea sta ancora valutando il caso. Sono ancora tante le perplessità dei docenti senza il requisito dei 36 mesi sulle modifiche al prossimo concorso ordinario al vaglio del Miur. Già in esame Ricordate la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul diritto al ...

Cnr : al via la riorganizzazione al servizio dei ricercatori : Oggi il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha approvato il nuovo Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e le linee portanti della riorganizzazione della Struttura amministrativa dell’Ente. “Si tratta di due importanti risultati che proseguono e completano in modo decisivo la strategia di cambiamento portata avanti dal Cnr”, dichiara il presidente Massimo Inguscio. “L’approvazione ...

Zingaretti : ha ragione Scalfari - il nuovo Pd al servizio dei cittadini : Poi però spetta alla Politica, con la P maiuscola, intervenire; politica che ha un altro compito da non sottacere: produrre una svolta vera che abbia come cuore una diversa idea della gestione del ...

Elezioni europee - Civati si candida con Europa Verde : “Al servizio dei ragazzi per il pianeta” : Pippo Civati annuncia la sua candidatura nelle liste di Europa Verde su Facebook: "Non cerco un posto, ho avviato un'attività che proseguirà il suo lavoro, ma do il mio contributo perché l'Italia ha il dovere di diventare un posto migliore. E così l'Europa, di cui facciamo parte, per ragioni molto importanti, anzi, decisive".Continua a leggere

Europee - Civati si candida con i Verdi : "Al servizio dei ragazzi che vogliono salvare il pianeta" : Il fondatore di Possibile annuncia la discesa in campo sul suo blog: 'Ho trovato più senso nelle parole di Greta che in milioni di ore di dibattiti televisivi e social'

Andrea Dovizioso - MotoGP GP USA 2019 : “Puntiamo al massimo dei punti - Marquez è il re di Austin ma niente è impossibile” : Si è svolta la conferenza stampa di apertura del lungo weekend del Gran Premio degli Stati Uniti relativamente alla classe MotoGP. Tra i protagonisti Andrea Dovizioso, trionfatore in Qatar, terzo in Argentina e secondo nella classifica generale dietro a Marc Marquez. “Innanzitutto sono contento del weekend in Argentina, il passo era buono e non ce l’aspettavamo, speriamo che anche qua sia così – ha detto il Dovi -. La nostra base è buona e ...