Griezmann | “Se sentirò frasi omofobe | uscirò dal campo”

(Di venerdì 24 maggio 2019) Sulla storica rivista Lgbt+ francese Tetu, Antoinedice basta all’omofobia nel calcio. Il 28enne attaccante dell’Atletico Madrid si schiera in difesa dei compagni vittime di discriminazioni denunciando il machismo che ancora regna nel pubblico, negli spogliatoi e in campo. Ne parla il Corriere della Sera, che riporta la promessa del calciatore: “A questo punto, se sento di nuovo un giocatore pronunciaredurante un match, credo che interromperò la partita edal campo”. Affermazioni importanti perché nessuno ha mai deciso di sottrarsi a un incontro per questo motivo. In tanti chiedono ai calciatori di smettere di giocare di fronte ad episodi discriminatori. Thuram lo ha chiesto per i cori razzisti ai giocatori di colore, ma nessuno lo ha mai fatto. “Se qualche giocatore farà coming out, voglio che sappia che c’è qualcuno su cui ...

