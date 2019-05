Giro d’Italia – Oggi il primo arrivo in salita | occhio a Roglic e Nibali | percorso

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Pinerolo-Ceresole Reale) : possibili scenari tattici. Pian del Lupo e Lago Serrù faranno selezione : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PINEROLO-CERESOLE REALE, TREDICESIMA DALLA DEL Giro D’ITALIA 2019, DALLE 11.00 Finalmente entriamo nel vivo del Giro d’Italia 2019. La Pinerolo-Ceresole Reale, tredicesima tappa di questa Corsa Rosa, sarà il primo grande appuntamento alpino, nonché una ghiotta occasione per i big della classifica generale. È un tappone di montagna contraddistinto da tre lunghe salite, tra cui quella finale che porta al ...

LIVE Giro d'Italia 2019 - Pinerolo-Ceresole Reale in DIRETTA : primo tappone sulle Alpi - Vincenzo Nibali sfida Roglic : La classifica generale dopo le prime dodici tappe – Percorso, altimetria e favoriti della tredicesima frazione – L'elenco dei paesi attraversati dalla corsa – La cronaca della giornata di ieri – Tutte le puntate de "La Fagianata del Magro" – La programmazione televisiva di oggi

Giro d'Italia 2019 - tredicesima tappa Pinerolo-Ceresole Reale : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Dopo un primo assaggio di montagne con la dodicesima tappa, il Giro d'Italia 2019 si appresta ad affrontare una delle giornate più impegnative dell'intero percorso, nonché primo arrivo in salita della corsa. La frazione in programma oggi porterà il gruppo da Pinerolo a Ceresole Reale per un totale di 196 km e

Giro d'Italia 2019 - tredicesima tappa Pinerolo-Ceresole Reale : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Continuerà oggi, venerdì 24 maggio, l'edizione 2019 del Giro di'Italia, con la tredicesima tappa, l'undicesima in linea: saranno 196 i km che porteranno il gruppo da Pinerolo a Ceresole Reale (Lago Serrù). partenza fittizia alle ore 11.30, partenza Reale alle ore 11.35, arrivo previsto tra le 16.50 e le 17.34. Di seguito l'elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi: tappa 13 cronotabella

Giro d'Italia 2019 - tredicesima tappa Pinerolo-Ceresole Reale : percorso - favoriti e altimetria. Primo tappone alpino - comincia la battaglia! : Una Cuneo-Pinerolo che è risultata molto appassionante, ma il vero spettacolo del Giro d'Italia 2019 inizia in questo weekend della seconda settimana: oggi la tredicesima tappa (venerdì 24 maggio), da Pinerolo a Cerasole Reale, per 196 chilometri che si prospettano davvero entusiasmanti. Ci saranno sicuramente stravolgimenti in classifica generale: i big si sfideranno faccia a faccia. percorso Primo tratto del percorso con diversi

LIVE Giro d'Italia 2019 - Tredicesima tappa Pinerolo-Ceresole Reale in DIRETTA : orario - tv - canale - programma e streaming : La Tredicesima tappa del Giro d'Italia 2019 prevede 196 km da Pinerolo a Ceresole Reale. Oggi potremo finalmente vivere lo spettacolo del primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa con i corridori che dovranno raggiungere i 2247 metri del Lago Serrù, dove è posto il traguardo. Il percorso odierno si snoda nella provincia di Torino e al km 40 inizierà la prima difficoltà di giornata, il Colle del Lys, scalato dal suo versante più duro. Si

Giro d’Italia 2019 - Roglic e Nibali a corto di gregari dopo il Montoso. Più attrezzate le squadre di Yates - Lopez e Landa : Il Montoso ha lanciato le prime sentenze del Giro d’Italia 2019, non tanto per i possibili distacchi tra i favoriti della generale, ma per le lotte tra le squadre dei big. Attualmente i giudizi si possono limitare solo alle gestioni delle formazioni da parte dei capitani, gregari, ma anche dei direttori sportivi. Sulle rampe del Montoso Primoz Roglic e Vincenzo Nibali sono apparsi molto lucidi e in grande condizione, ma senza la protezione ...

Giro d’Italia 2019 - annunciata neve sul Passo Gavia nel giorno del tappone! Frazione a rischio - le ultime previsioni meteo : previsioni meteo terribili sul Passo Gavia per i prossimi giorni: è annunciata neve per sabato 25 maggio e per martedì 28 maggio, il giorno in cui il Giro d’Italia dovrebbe passare dalla sua Cima Coppi. Negli ultimi giorni si è parlato a lungo della tappa regina di questa Corsa Rosa, lungo la salita che conduce ai 2618 metri s.l.m. (e anche in discesa) sono presenti muri di neve che raggiungono anche i 4 metri di altezza e gli ...

Giro d’Italia 2019 - come sta Primoz Roglic? Sloveno non entusiasmante in salita - potrebbe essersi nascosto? : Il Giro d’Italia 2019 è entrato ufficialmente nel vivo con la tappa odierna, la Cuneo-Pinerolo presentava infatti il primo GPM di prima categoria: una salita impegnativa anche se la cima era posta a 32 km dal traguardo, troppo lontano per ingolosire i big ma sufficiente per vedere all’opera gli uomini di classifica che non si sono tirati indietro su questa ascesa che ha animato la frazione corsa nel ricordo dell’impresa di ...

VIDEO Tifoso impazzito : strappa la borraccia dalla bocca di Haller al Giro d’Italia! Ciclista infuriato - evitato l’incidente : Spesso gli spettatori non hanno rispetto dei ciclisti in gara, a volte sono invadenti e disturbano i corridori proprio nel momento di massimo sforzo. Ricordiamo ad esempio il Tifoso che fece cadere Vincenzo Nibali durante l’ultimo Tour de France e i fumogeni accesi durante la recente Milano-Sanremo che hanno portato anche a dei Daspo. Oggi un nuovo episodio è andato in scena in occasione della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019, ...

Giro d’Italia 2019 - la forza di Astana e Movistar. Due squadroni che possono ribaltare la corsa con Lopez - Landa e Carapaz : Sulla prima vera salita del Giro d’Italia 2019, Astana e Movistar hanno dimostrato di poter ribaltare la corsa. Due tra le formazioni più attese alla vigilia hanno fatto la stessa tattica nella Cuneo-Pinerolo, scegliendo di osare per far tornare ai vertici della classifica i propri capitani. Si è creata così un’alleanza in corsa che ha permesso di guadagnare diverso terreno sui rivali e questo copione potrebbe ripresentarsi anche nelle ...

Giro d’Italia - Paolo Slongo : ‘Nibali non ha voluto riprendere Landa e Lopez’ : La prima vera salita del Giro d’Italia, quella di Montoso affrontata nella tappa Cuneo – Pinerolo, ha dato già delle indicazioni importanti. Primoz Roglic, che pur non avendo la maglia rosa resta il vero punto di riferimento per la classifica generale, è rimasto ben presto isolato confermando le impressioni della vigilia di una squadra non particolarmente forte, soprattutto dopo il ritiro di Laurens De Plus. Vincenzo Nibali non ha cercato di ...

Giro d’Italia 2019 - Jan Polanc può davvero sognare la Maglia Rosa? Vantaggio importante e ottimo scalatore. Ma sulle salite vere… : Doveva essere solamente un antipasto, ma si è visto già tanto nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019: quella che ha portato da Cuneo a Pinerolo, in memoria dell’impresa compiuta da Fausto Coppi ben settanta anni fa. Il trionfo di Cesare Benedetti, una fuga bidone lasciata andare dal plotone e la super tattica della UAE Emirates, che conserva la Maglia Rosa con un uomo diverso: non c’è più Valerio Conti al comando della ...

Giro d’Italia 2019 - Rafal Majka e Bauke Mollema : due outsider che potrebbero sbancare. Polacco ed olandese tra i più in forma : La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha finalmente costretto gli uomini di classifica ad uscire allo scoperto. Nonostante il traguardo di Pinerolo non abbia riservato distacchi particolarmente significativi, con Mikel Landa (Movistar) e Miguel Angel Lopez (Astana) che hanno guadagnato soltanto 28” sul resto del gruppo principale, la dura salita del Montoso ha visto le prime schermaglie tra gli attesi protagonisti della vigilia. ...