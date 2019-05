Dimenticato dal prof! A Catanzaro la classe in gita e l’alunno disabile solo a scuola (Di venerdì 24 maggio 2019) Un bambino disabile che resta solo in classe tutto il giorno mentre i suoi compagni sono in gita a Matera. È quanto è accaduto a Catanzaro e a riportare la vicenda è il quotidiano la Gazzetta del Sud che ha raccolto la denuncia della mamma dello studente. A quanto emerso, solo casualmente la mamma del ragazzino rimasto solo in classe sarebbe venuta a sapere di quella gita. La mattina, come tutti i giorni, aveva lasciato il figlio davanti al cancello della scuola e lui, che in classe non aveva trovato i suoi compagni, non aveva detto nulla tornando a casa.



Il ragazzino, disabile e non verbale, non esterna sempre quanto vive e prova. Quando la mamma ha scoperto quanto accaduto ha chiesto spiegazioni all’insegnante che, stando a quanto riportato, alla donna avrebbe detto di “non averci pensato”, e anche “me ne sono Dimenticato…”. “Avrei voluto scegliere io se mandare in gita mio figlio, oppure no”, ha commentato la mamma al quotidiano.



