Acer | annunciati i nuovi notebook Nitro 5 e Swift 3 con processori Mobile AMD Ryzen di

(Di venerdì 24 maggio 2019) In vista del Computex 2019 di Taipei,annuncia che ilgaming5 e l'ultrasottile3 supportano iAMDdi seconda generazione con GPU Radeon Vega, per offrire potenza di elaborazione ed efficienza oltre ad una grafica straordinaria per supportare streaming e giochi.5 conper il gaming di alto livello Il5 con processore AMD7 3750H di seconda generazione e grafica Radeon RX 560X garantisce prestazioni eccezionali. Grazie alla nuova tecnologia AMD gli utenti potranno contare su immagini sorprendenti e ottime prestazioni.5 consente agli utenti di giocare con i loro giochi preferiti apprezzando dettagli eccezionali grazie ai display da 15,6" IPS Full HD1 o da 15,6" IPS FHD a 144 Hz con l'impressionante rapporto schermo-chassis dell'80 percento.5 trasmette inoltre il gameplay con grande ...

