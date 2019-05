Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’ A1 FIRENZE RomaDOVE TROVIAMO TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO FIRENZE PER UN INCIDENTE AL KM 533+000 SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E COLOMBO SEMPRE VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E COLOMBO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E COLOMBO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE AL KM 54+000 IN INTERNA, PEROVOCA CODE TRA ARDEATINA E PONTINA. SEMPRE IN INTERNA TROVIAMO POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA, E ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’OTTAVIA E LA PISANA E ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, E ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’OTTAVIA E LA PISANA E ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCHE SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE Roma FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA VIA DEL MARE CODE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE Roma. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA I PUNTI CRITICI SONO IL RACCORDO ANULARE DOVE PER UN INCIDENTE CI SON CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA E LA CRISTOFORO COLOMBO, QUI CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA ORA IL TRASPORTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio MIGLIORA SENSIBILMENTE IL TRAFFCO SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PONTINA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, RALLETAMENTI, IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA TIBURTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA SETTECAMMINI E IL RACCORDO, IN ENTRATA A Roma PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SON CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA E TRA PISANA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA VIA LAURENTINA E APRILIA, IN DIREZIONE LATINA PROSEGUIAMO SULLA VIA PONTINA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, SEMPRE PER TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNATRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIOEN Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA POI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E TRA PISANA E AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA, TRA LE USCITE VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE Roma SUD SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO, IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO SULLA VIA CASSIA PER LAVORI CODE TRA LE RUGHE E CESANO, IN DIREZIONE VITERBO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E TIBURTINA, A ...