Un talento al giorno – Colpo Barcellona | è fatta per Ludovit Reis

“L’uomo del giorno” George Best - 73 anni fa nasceva il quinto Beatle : un talento purissimo rovinato dagli eccessi : Avete mai visto una città che ha dato il nome del suo aeroporto a un calciatore? Ce ne sono due: quello di Madeira (intitolato a Cristiano Ronaldo nel 2016) e quello di Belfast (Nord Irlanda) dedicato a George Best. Irriverente e contemporaneo, irresistibile, questo era George Best. Ha vissuto la parabola dei più grandi: vertiginosa e con il destino segnato; è stato ricco, famoso e pieno di donne. Celebri la sue frasi “Ho speso gran ...

Un talento al giorno - Justin Kluivert : figlio d’arte al servizio della Roma : Ala destra di grandissima velocità, Justin Kluivert, figlio di Patrick, compie oggi 20 anni. Cresce nelle giovanili dell’Ajax. Classe ’99, Kluivert è un esterno moderno, capace di svariare e abilissimo nel dribbling. Creatività ma anche abilità sotto porta, Kluivert è stato lanciato da titolare nell’Ajax nel gennaio 2017 e nei primi sei mesi da professionista segna 2 gol. La seconda stagione gioca con più continuità e ...

Un talento al giorno – Riccardo Sottil - primo gol ed Under 21 : adesso il sogno è la Serie A : Un gol indimenticabile quello del giovane Riccardo Sottil, calciatore del Pescara andato in rete contro il Verona. “Quando ho visto la palla entrare in rete non c’ho capito piu’ nulla, ho cominciato a correre senza una meta, talmente felice ed estasiato dall’ebbrezza del momento”. Poi spazio fino al momento in stagione per Sottil ma l’attaccante adesso non ha intenzione di fermarsi. “Mio padre ha ...

Un talento al giorno – Kik Pierie - un nuovo de Ligt per l’Ajax [FOTO] : L’Ajax non guarda solo all’oggi, ma cerca di costruirsi il domani con acquisti mirati. Vista la sempre più probabile partenza di de Ligt, i Lancieri si sono cautelati con Kik Pierie, 24 ore dopo la vittoria in casa della Juventus. Nato negli Usa, il difensore centrale dell’Heerenveen ha scelto la nazionalità olandese e con le Under 17 e 19 degli Orange ha già accumulato 14 presenze. Nonostante sia un classe 2000, Pierie ...

Un talento al giorno – Gianluca Mancini - il difensore goleador : E’ uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano, non per niente già nel giro delle Nazionali da un bel po’ e che ha anche esordito con gli azzurri qualche settimana fa. Gianluca Mancini è il talento del giorno di oggi, il giovane difensore compie 23 anni. Punto fermo di Gasperini all’Atalanta, il calciatore si sta facendo conoscere – così come tutti i suoi compagni in nerazzurro – grazie alle ...

Un talento al giorno – Paolo Gozzi pronto all’esordio con la Juventus : Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, nel match di domani in campo anche Spal e Juventus, i padroni di casa alla ricerca di un risultato positivo per la lotta salvezza mentre i bianconeri hanno bisogno di un solo punto per festeggiare matematicamente lo scudetto. Ampio turnover per il tecnico Massimiliano Allegri, risentimento per Douglas Costa non convocato così come Matuidi, Mandzukic, Pjanic e Cristiano ...

Un talento al giorno – Przemyslaw Szyminski : “sogno la Serie A con il Palermo” : “Dopo la sconfitta beffarda di Pescara era fondamentale voltare immediatamente pagina. Ci siamo riusciti battendo il Verona con una prestazione di cuore”. Lo ha detto il difensore del Palermo Przemyslaw Szyminski che ha commentato così il successo in Serie B contro il Verona. “Sono stati tre punti d’oro per la classifica – dice il calciatore polacco al sito ufficiale del Palermo – perche’ ci hanno ...

Un talento al giorno – Buon compleanno Giovani Lo Celso - il Psg nel destino : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica di CalcioWeb ‘Un talento al giorno’, oggi è il compleanno di un giovane calciatore che si candida ad essere grande protagonista nelle prossime stagioni, stiamo parlando di Giovani Lo Celso. Si tratta di centrocampista offensivo di piede mancino, forte tecnicamente gioca prevalentemente nel ruolo di trequartista. Inizia la carriera nel Rosario Central, poi la grande ...

“Un talento al giorno” - Nicolas Pépé : il Neymar del Lilla : L’attaccante ivoriano classe 1995 Nicolas Pépé, da un anno e mezzo di proprietà del Lille, è uno dei migliori prospetti visti nel corso di questa Ligue 1. Veloce e con un buon dribbling, può giocare indifferentemente sia sulla fascia destra sia su quella sinistra. È dotato di un gran tiro con il mancino, abile tecnicamente e irresistibile quando parte palla al piede in progressione. Nicolas Pépé è stato fortemente voluto al Lille da ...

Un talento al giorno - Andriy Lunin : il portiere del futuro Real Madrid : Andriy Lunin è un talento ucraino che sta emergendo ed è il protagonista della nostra rubrica “Un talento al giorno“. Giovanissimo portiere ucraino classe ’99, è stato acquistato dal Real Madrid la scorsa estate e girato in prestito al Leganés. Nasce a Krasnograd, nella regione di Kharkiv, nel nord dell’Ucrania, e ha iniziato a giocare con la squadra del Dnipro . per lui esordio nella stagione 2016/17 a soli 17 anni e 22 ...

Un talento al giorno – Mercato Atalanta - il club nerazzurro pesca in Eccellenza : Mercato Atalanta – L’Atalanta è concentrata sull’ultima parte di stagione, l’intenzione della squadra di Gasperini è conquistare una nuova miracolosa qualificazione in Europa League e la finale di Coppa Italia. Nel frattempo la dirigenza non sta a guardare a pensa anche al Mercato ed al futuro alla continua ricerca di nuovi talenti. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello ...

“Un talento al giorno” - Shaparenko : il talento ucraino dalla capigliatura selvaggia : Mykola Shaparenko è un talento ucraino che sta emergendo non solo in patria ma anche nel palcoscenico internazionale ed è il protagonista della nostra rubrica “Un talento al giorno“. Il ragazzo nasce il 4 ottobre 1998 e calcisticamente si forma nel Mariupol, squadra con cui gioca in tutte le selezioni giovanili. Con il Mariupol mette in mostra le sue capacità principali: una visione di gioco a 360 gradi e un tocco di palla ...