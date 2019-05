Ritocchi emozionali e senza bisturi | ecco il lifting 3 0 secondo il chirurgo estetico

vanityfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) Com'è cambiato il rapporto medico/paziente?Quali domande fare a un?Quali sono oggi le zone più richieste per un ritocco?Cos'è l'effetto teck neck?Come s'interviene nella zona del mento, oggi molto richiesta?Cos'è la mappatura del viso?Da che età è consigliato il ricorso ai filler dermici?Quanto dura oggi l'effetto di un trattamentoestetici: qual è l'obiettivo n.1?Qual è il futuro della medicina estetica?La regina Grimilde, addicted dello specchio, oggi, per sentirsi la più bella del reame, andrebbe dal Dottor Mauricio De Maio,plastico di fama mondiale, Insta-star deiestetici da migliaia di follower. Una celeb nel campo delle tossine botuliniche che porta in tour per il mondo il metodo da lui ideato, Md Codes (firmato Allergan, azienda farmaceutica leader nel settore medico), che punta a individuare le emozioni che ...