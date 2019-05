Qatar 2022 | dietrofront Fifa | Il mondiale sarà a 32 squadre E si giocherà da novembre a

forzazzurri

(Di giovedì 23 maggio 2019): Ila 32. E sidaa Natalela 22ª edizione del campionatodi calcio organizzato dalla. Per la prima volta in assoluto nella storia della competizione iridata, le gare non si disputeranno nei mesi di giugno-luglio. Quatar, infatti, partirà lunedi 21, per concludersi domenica 18 dicembre, cioè nel periodo autunno-inverno dell’ emisfero boreale. Questo perché per la prima volta unsi disputa in una zona tropicale dell’ emisfero nord, dove nel periodo estivo le temperature sarebbero proibitive.doveva anche rappresntare un’ altra novità, ovvero l’ allargamento dellepartecipanti da 32 a 48. Ma ieri è arrivato ildellae Il progetto è stato infatti accantonato ufficialmente. Con una nota, l’ ...

