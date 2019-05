Ora i droni possono riconoscere ed evitare elicotteri e aerei

wired

(Di giovedì 23 maggio 2019) (Foto: Dji) Grazie alla tecnologia AirSense e ai sensori Ads-B, iDji potrannoriuscendo a evitarli. La società cinese ha annunciato che andrà a integrare in modo graduale questa speciale funzionalità su tutti icommerciali in catalogo sopra i 250 grammi di peso, naturalmente perpericolose collisioni e mettere ancora più in sicurezza le operazioni di registrazione di video o di fotografie ambientali. Nello specifico, iDji potranno contare anche su sensori di tipo Ads-B, acronimo di Automatic Dependent Surveillance – Broadcast. Trattasi di soluzione cooperativa di controllo del traffico aereo (ATC) pensata pere per torri di controllo che aiuta nell’identificazione dei velivoli per migliorare la gestione del traffico in aeroporto e perappunto le collisioni soprattutto in caso di visibilità scarsa. Nel ...

