Il Corsport non ha dubbi su Sarri alla Juve e immagina come giocherà

ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2019) Conin pole position per la panchinantina, il Corriere dello Sport azzarda un’ipotesi sugiocherebbe la squadra di Agnelli se ci fosse proprio Maurizio a dirigerla. L’avvento dell’ex tecnico del Napoli rappresenterebbe una svolta importante nel gioco della, soprattutto dal punto di vista estetico: in fondosquadra è sempre stata contestata l’assenza di bel gioco. La rosa bianconera è difficilmente migliorabile, anche se la società farà comunque mercato, ma si può supporre che gli uomini in campo non sarebbero così diversi da quelli di oggi. Sarà molto curioso scopriresi adatterebbe Cristiano Ronaldo agli schemi di. “Il tridente potrebbe essere completato da Mandzukic al centro e Bernardeschi. Con l’alternativa Cuadrado sulla destra, considerato Douglas Costa in uscita”. C’è da sciogliere il nodo ...

capuanogio : ?? #ElShaarawy ha deciso di interrompere le trattative per il rinnovo con la #Roma in scadenza nel 2020. Troppe ince… - Alberto32637656 : @CorSport Meno male!!!!!!! Ci mancano solo nazionali del cavolo e perderebbe interesse come il mondiale per club ch… - salpaladino : @44gattdernesto @CorSport È evidente che queste robe non le scrive il direttore ?? -