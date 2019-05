Game of thrones | tutti i meme sul finale

Se le elezioni europee fossero un episodio di Game of Thrones : Geert Wilders, leader del partito di estrema destra olandese Partito per la libertà, vota in un seggio per le europee (foto: BART MAAT/AFP/Getty Images) Forse – meglio ancora: probabilmente – vi è capitato di immedesimarvi in un personaggio di Game of Thrones, la seguitissima serie di Hbo. Quasi sicuramente, però, non avete mai pensato che gli europei di oggi somigliassero in qualche modo ai personaggi della saga. Eppure, secondo ...

Addio Game of Thrones - la serie che ci ha convinto tutti di essere sceneggiatori : È finito il Trono di spade. Polverizzato il Re della Notte, pugnalata a morte Daenerys, eletto re dei Sette Regni il personaggio su cui nessuno avrebbe scommesso, disciolto il trono con una vampata di drago, volato via Drogon, è calato il sipario su quello che è stato un fenomeno unico nella storia della tv. Sentite già la mancanza di Daenerys e Cersei? Siete orfani del sarcasmo di Bronn delle Acque Nere e persino dello sguardo perso in ...

La Stagione 9 di Fortnite come Game of Thrones - i draghi attaccheranno Picco Polare? : La Stagione 9 di Fortnite è finalmente entrata nel vivo, pronta ad accogliere tutte le sfide della terza settimana. Dopo averci trascinato tra bucanieri e vulcani, i ragazzi di Epic Games hanno infatti cambiato completamente registro, invitandoci a giocare con il futuro. Spazio allora a tantissime attività nuove di zecca, a skin mai viste - e dal look quasi sci-fi - e ad una rispolverata nelle collaudatissime meccaniche di Gameplay, che da quasi ...

«Chernobyl» - la serie che piace più di «Game of Thrones» e «Breaking Bad» : Chernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvAncora prima di arrivare in Italia, dove sarà trasmessa su Sky Atlantic a partire dal 10 giugno, Chernobyl fa incetta di consensi. Nel Regno Unito è in onda da tre settimane e ha già ottenuto un indice di ...

“Game of Thrones” non è finita qui : La serie è terminata, ma restano (almeno) due libri da scrivere ed HBO sta già pensando a come non far morire la sua gallina dalle uova d'oro

Game of Thrones - boss HBO difende gli showrunner e sullo spin-off : 'Forse già nel 2020' : Game of Thrones è terminato è la HBO continua a fare i conti con lo straordinario risultato raggiunto in ben 8 stagioni acclamate da pubblico e critica. Soltanto le ultime puntate che hanno portato ad un finale molto controverso sono finite nell’occhio del ciclone, ma il presidente del network Casey Bloys in un’intervista a Deadline ha affermato di non essere rimasto sorpreso dalla reazione dei fan: “Non sono rimasto sorpreso dalla loro ...

Sophie Turner - non solo Game of Thrones : «I social? Possono far male alla salute» : Sophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSono le undici del mattino e Sophie Turner è già reduce da un servizio fotografico, come si evince ...

Game of Thrones - 5 personaggi rovinati : Chi più, chi meno, quasi tutti i personaggi di Game of Thrones sono stati memorabili. Persino i più odiosi, come il crudele Joffrey Baratheon, si sono guadagnati un posto, se non nel nostro cuore, almeno nei nostri meme. Inoltre, anche personaggi sgradevoli come Ditocorto, o voltagabbana come Bronn, ci hanno affascinati e divertiti, nonostante non li vorremmo certo come amici. Insomma, tutti gli abitanti di Westeros ci hanno lasciato qualcosa, ...

Fan di Game of Thrones e Galaxy Fold? Se avete 7350 euro da spendere potete fondere queste due passioni : Samsung Galaxy Fold Game of Thrones Edition è preordinabile a circa 7350 euro presso il sito web di Caviar: i draghi dorati e la pelle varranno il rischio di acquistare un dispositivo che, nonostante il prezzo, sarà probabilmente difettoso? L'articolo Fan di Game of Thrones e Galaxy Fold? Se avete 7350 euro da spendere potete fondere queste due passioni proviene da TuttoAndroid.

Game of Thrones : Emilia Clarke difende il finale e fa una confessione : Emilia Clarke sul finale di Game of Thrones: “Era logico terminasse così!” Domenica scorsa, sulla HBO, è andato in onda l’epilogo della serie TV Game of Thrones. Un vero evento televisivo che, nonostante gli ascolti record, ha lasciato spazio a numerose polemiche. In particolare, il fandom storico, non ha apprezzato l’epilogo della storyline di Daenerys. Partita come personaggio positivo e motivata da nobili ideali, ...

Se hai visto Game of Thrones in versione pirata - c’è una brutta notizia in arrivo : Un evento mediatico di portata mondiale come l’ultima stagione di Game of Thrones è una manna per i criminali informatici che utilizzano le puntate piratate della serie tv come esca per le potenziali vittime. Tatyana Sidorina, ricercatrice di sicurezza dei Kaspersky Lab, ha dichiarato che l’ultima stagione della serie targata Hbo è stata accompagnata da un’impennata delle attività cybercriminali correlate. Alla prima messa in onda di ogni ...

La reazione di Jason Momoa al finale di “Game of Thrones” è stata esattamente come la tua : C'è un video che lo dimostra The post La reazione di Jason Momoa al finale di “Game of Thrones” è stata esattamente come la tua appeared first on News Mtv Italia.

Game of Thrones - cosa sappiamo delle serie spin-off : La serie Game of Thrones è appena giunta al suo epilogo con l’ultimo episodio dell’ottava stagione, che ha infranto ogni record di ascolti sull’americana Hbo. Ovvio che questo universo che ha avuto un enorme impatto sull’immaginario televisivo negli ultimi dieci anni non possa tramontare definitivamente. Lo stesso George RR Martin, commentando il finale sul suo blog, ha dichiarato: “In qualità di produttore ho ...

Game of Thrones - Bronn lavora a una criptovaluta per vegani : Attenzione: se non avete visto l’ultima puntata di Games of Thrones, questo articolo CONTIENE SPOILER Jerome Flynn, l’attore che ha interpretato Bronn nella serie tv Game of Thrones, è entrato a far parte del comitato consultivo per una startup che ha lanciato la propria criptovaluta finalizzata a promuovere lo stile di vita vegano e una produzione etica di cibo. L’attore, vegetariano da 35 anni e attivista per i diritti degli animali, ...