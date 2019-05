Fortnite | Picco Polare sta per essere distrutta dai draghi?

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) La Stagione 7 diaveva ricoperto una parte della mappa di neve, togliendo alcuni luoghi ed aggiungendone di nuovi, tra cui. Nonostante i fan abbiano chiesto una nuova mappa per la nuova stagione, Epic Games ha deciso di modificare quella già esistente introducendo nuovi posti.Adnel mirino stavolta è proprio. Come riportaIntel, l'utente Happy Power ha pubblicato su Twitter un video che mostra degli enormi crepacci in questo luogo associati a strani ed inquietanti rumori, come se qualcosa fosse intrappolato nel ghiaccio.Molti utenti concordano nella teoria che, dentro questo ghiaccio siano presenti dei, in seguito alla scoperta delle uova proprio nella Stagione 7. Potrebbe quindi trattarsi di un evento crossover magari con la serie TV "Il Trono di Spade"? Lo scopriremo solo in futuro, quando sapremo con certezza il destino di ...

