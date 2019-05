Favino | racconto l’uomo Buscetta con le sue fragilità

ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) Pierfrancesco, protagonista di "Il Traditore" di Marco Bellocchio, unico film italiano in concorso per la Palma d'oro, da Cannes racconta come ha lavorato sul suo personaggio del boss Tommaso, rappresentandone anche le. "E' stato un lavoro lungo e affascinante, molto accurato. Mi è quasi dispiaciuto doverlo abbandonare dopo aver finito il film, perché quando inizi a scavare scopri anche cose che non hanno solo a che fare con" ha detto.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/05/201905231727 A-Cannes-Il-Traditore-Bellocchio-ecco-il-mio-Tommaso-20190523 video 13292981.mp4"Il punto di partenza è stato: io so cose chevuole che io sappia di lui, perché si è costruito da solo la sua memoria storica. Quindi cosa non vorrebbe che sapessimo su di lui Tommaso? E da lì ho iniziato una sorta di indagine ...

ilfogliettone : Favino: racconto l'uomo Tommaso Buscetta, anche le sue fragilità - - fisco24_info : Bellocchio: 'Vi racconto 'Il traditore' : Il regista torna in concorso a Cannes tre anni dopo 'Fai bei sogni': 'Qu… - Affaritaliani : Favino: racconto l'uomo Tommaso Buscetta, anche le sue fragilità -