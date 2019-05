Canoa velocità | Coppa del Mondo Poznan 2019 | Esteban Farias e Federico Mancarella si

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Si è aperta oggi a(Polonia) la prima tappa stagionale delladeldi. L’Italia ha scelto di partecipare solo alle competizioni della para, in cui gli azzurri sono stati subito protagonisti in questa prima giornate di gare., reduce dall’argento agli Europei, vince la propria batteria e vola in finale nel KL1 200 metri. L’azzurro si è imposto con il tempo di 49.349, battendo di pochissimo il padrone di casa Jakub Tokarz (49.485). Pass diretto per la finale nel KL2 anche per, bronzo continentale, grazie al secondo tempo in batteria (43.097), alle spalle del neozelandese Scott Martlew (42.349). Si interrompe invece in semifinale il cammino di Kwadzo Klokpah, sesto nel KL3, Giuseppe Di Gaetano, ottavo nel VL3, e Amanda Embriaco, che sfiora la qualifica nel KL3 femminile, chiudendo quarta. Domani pomeriggio ritroveremo ...

