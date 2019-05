BMW - Negli USA debuttano le X5 e X7 M50i

quattroruote

(Di giovedì 23 maggio 2019) Grandi e grosse: anche di motore. La BMW ha introdottoUSA due nuovi modelli M Performance, la X5e la X7, varianti di alta gamma delle sue due grandi Suv. Entrambe montano il V8 TwinPower Turbo della Casa, abbinato alla trazione integrale e al differenziale sportivo. Un salto di 67 CV. Con I miglioramenti riservati allultima generazione del 4.4 litri bavarese, la potenza di questesale a 523 cv, disponibili tutti insieme tra i 5.500 e 6.000 giri/min, mentre la coppia massima di 750 Nm arriva tra i 1.800 e i 4.600 giri/min, a detta della BMW. Il divario con le versioni xDrive50i è di 67 CV e 100 Nm. Così, partendo da ferma la BMW X5raggiunge i 100 km/h in circa 4,1 secondi, mentre la più voluminosa X7 ce ne mette 4,5. Preparazione atletica. Alzandosi il livello delle prestazioni, lassetto delle due Suv è stato regolato di conseguenza. Nelle...

