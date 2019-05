Shenzhen | la megalopoli che non esisteva 40 anni fa oggi è il simbolo della smart city

wired

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il quartier generale di Huawei a(Xiaolu Chu/Getty Images)(Cina) – Dal 115esimo piano del Ping An finance centersi vede piccola piccola. È il quarto grattacielo più alto al mondo ed è stato tirato su nel 2017, giusto in tempo per festeggiare il quarantesimo compleannocittà. “Prima qui non c’era niente: solo baracche e pescatori”, viene spiegato ai turisti che provano a sbirciare la metropoli guardandola da vetrate a 599,1 metri di altezza. La città, così come la si conosce ora, è stata fondata nel 1978 quando il governo comunista ha deciso che quel povero villaggio di fronte a Hong Kong sarebbe diventato la vetrina sul mondo di una Cina moderna e high-tech.è popolata da 13 milioni di persone, unazeppa di uffici e tutta orientata al business. Grazie alla sua vocazione tecnologica, negli ultimila città del ...

