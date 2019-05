Semifinali playoff Serie B | nel primo atto Verona e Pescara non vanno oltre lo 0-0 FOTO ...

DAZN Serie B Semifinali playoff - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : DAZN trasmetterà in Esclusiva tutte le partite delle Semifinali dei Playoff di Serie BKT. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla Diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste...

Serie B - Verona-Perugia 4-1 dopo i tempi supplementari : il quadro delle Semifinali playoff [FOTO] : 1/14 Paola Garbuio/LaPresse ...

Calcio a 5 - Semifinali playoff Serie A 2019 : Italservice Pesaro-Real Rieti 7-2 - la squadra di Colini si porta sul 2-0 nella serie : L’Italservice Pesaro procede a vele spiegate nelle semifinali di questi Playoff della serie A di Calcio a 5. Dopo il rocambolesco 6-3 in favore della squadra di Fulvio Colini al termine dei tempi supplementari di gara-1, al Pala Nizzo Pizza la compagine pesare ha centrato il bersaglio grosso contro il Real Rieti, sconfitto 7-2. Una partita condizionata dall’espulsione di Giuseppe Micoli dopo pochi secondi, oltre al rosso sul finire ...

Nba - Semifinali playoff : Toronto e Denver vincono gara 5 : NEW YORK, Stati Uniti, - Toronto e Denver vincono gara-5 delle semifinali play-off e si guadagnano il primo match-point per le rispettive finali di Conference. I Raptors regolano davanti ai propri ...

Basket Nba - Semifinali playoff : Harden spinge Houston - Milwaukee vede la finale a Est : NEW YORK - Torna in equilibrio la semifinale playoff di Western Conference fra Houston e Golden State, mentre a Est mette una seria ipoteca sul posto in finale Milwaukee, adesso avanti per 3-1 su ...

NBA Playoff : Toronto e Denver pareggiano sul 2-2 la serie delle Semifinali : ROMA - Toronto e Denver pareggiano sul 2-2 la serie delle semifinali dei play-off di Nba rispettivamente contro Philadelphia e Portland . In gara-4, nella notte italiana, i Raptors si aggiudicano per ...

Hockey pista - Playoff : arriva gara -3 delle Semifinali. Forte-Valdagno e Lodi Viareggio - si riparte dall’1-1 : Altro giro, altra corsa. I Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sono pronti a offrire un nuovo appassionante capitolo ai loro fans: in onda va gara -3 delle semifinali scudetto e in entrambe le serie si parte dal risultato di 1-1. Forte dei Marmi-Valdagno è la serie che vive sui blitz esterni, messi a segno prima dai toscani – in rimonta sulla pista rivale (3-4) – e poi da veneti – in Versilia – ...

Hockey pista - Playoff A1 : Lodi e Valdagno pareggiano i conti. Le Semifinali vanno sull’1-1 : Nelle gare -2 delle semifinali Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista succede tutto il contrario di tutto e alla fine il risultato dice che è e sarà tutto da rifare, perchè entrambe le serie si sistemano sul 1-1. I campioni d’Italia in carica del Lodi riescono ad avere la meglio del Viareggio, in casa, per 6-4: la squadra di Resende fa valere il fattore “Palacastellotti” in una contesa risolta nel finale dalle due reti ...

Basket - Semifinali playoff Nba : Golden State sul 2-0 - Milwaukee pareggia i conti : NEW YORK - Milwaukee pareggia i conti con Boston, Golden State si porta sul 2-0 con Houston. Fattore campo rispettato in gara 2 delle semifinali dei playoff Nba. I Bucks si rialzano dopo la prova ...

Basket - Semifinali playoff Nba : colpo Philadelphia a Toronto - parte bene Denver : NEW YORK - Il pareggio di Philadelphia nella serie della Eastern Conference con Toronto e la buona partenza di Denver a Ovest nel duello con Portland. Ecco i verdetti delle gare di semifinali play-off ...

Basket Bellizzi supera Angri - chiude la serie 2-0 e si qualifica alle Semifinali playoff - prossimo avversario la Partenope. : LA CRONACA Così come accaduto in gara 1, l'inizio di partita è favorevole a Bellizzi. Gli ospiti riescono a penetrare tra le maglie difensive grigiorosse, puntando con decisione e precisione al ferro.

Nba - Semifinali playoff : super Durant supera Bird e trascina Golden State. Bene Boston : NEW YORK - Si aprono nel segno di Golden State e Boston le semifinali play-off in Nba. I Warriors, campioni in carica, si aggiudicano infatti gara-1 della sfida della Western Conference contro Houston ...

Pallavolo – Playoff Promozione Serie A2 femminile : tra domenica e lunedì scattano le Semifinali : Delta Informatica Trentino e Barricalla Cus Torino, rispettivamente 2^ e 3^ al termine della Pool Promozione, faranno il loro esordio nella corsa al secondo e ultimo posto a disposizione per il salto in A1 Definita nelle scorse ore la finale dei Play Off Scudetto di A1 femminile, che opporrà nuovamente Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, l’attenzione si sposta sulle semifinali dei Play Off Promozione di A2, al via tra ...

Playoff NBA - Greg Monroe : l'uomo che in 18 mesi ha giocato con le 4 Semifinaliste a Est : ... un contratto di dieci giorni, un ritorno di fiamma con i Celtics alla ricerca disperata di un antidoto a protezione del ferro contro gli Embiid di questo mondo " Toronto nel frattempo ha risolto il ...