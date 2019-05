Monterotondo | la 19enne che ha ucciso il padre violento | Per me e mia mamma non

Monterotondo - la 19enne che ha ucciso il padre ai pm : “La notte avevo il timore che ammazzasse mia madre nel sonno” : “Io e mamma non credevano più nel futuro. Per questo non siamo mai nemmeno andate al pronto soccorso per farci medicare, per questo non abbiamo mai denunciato“. Così Deborah Sciacquatori, la 19enne che domenica 19 maggio a Monterotondo, vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al padre, poi morto, ha spiegato ai pm che indagano sull’accaduto come hanno fatto lei, la madre e la nonna a sopportare i maltrattamenti e le violenze ...

Monterotondo - libera la 19enne che ha ucciso il padre. Per procura di Tivoli è eccesso colposo di legittima difesa : Torna libera Debora Sciacquatori, 19 anni, che domenica scorsa a Monterotondo, vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al padre, poi morto, che da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni. La procura di Tivoli ha firmato il decreto di remissione in libertà. Debora era ai domiciliari: l’accusa nei suoi confronti è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. L'articolo Monterotondo, libera la ...

Monterotondo - 19enne uccide il padre violento dopo ennesima aggressione a lei e alla madre. Pm valuta legittima difesa : Ha inseguito la figlia e la moglie in strada mentre scappavano all’alba per evitare di essere picchiate ancora. Ha colpito la compagna al volto, fino a che Deborah, 19enne di Monterotondo (Roma), ha colpito e ucciso il padre Lorenzo Sciacquatori. L’uomo, ex pugile di 41 anni, nel 2014 era stato denunciato dalla compagna per maltrattamenti e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi la procura di Tivoli ha disposto ...

Monterotondo - muore per una ferita alla testa : fermata la figlia 19enne | Già denunciato : Dalle prime informazioni sembra che le liti tra i due fossero molto frequenti e che il 42enne fosse noto alle forze dell'ordine per essere un violento. Nel 2014 la moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia

