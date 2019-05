Mafia | i misteri sulle stragi in uno spettacolo in scena a Palermo

Mafia : figlio maresciallo Lombardo - 'troppi misteri su sua morte - AntiMafia mi ascolti' (3) : (AdnKronos) - Per ribadire: "Se mio padre non fosse morto ci sarebbe stato il confronto tra Badalamenti e Buscetta". "Mio padre una settimana prima di morire, dopo la trasmissione in cui fu attaccato, la sera in cui fecero trovare il cadavere del confidente, mi abbracciò e mi disse: 'L'importante è