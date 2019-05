oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il conto alla rovescia sta per esaurirsi aper l’inizio della prima storica tappa delledisul suolo italiano. Dal 23 al 25 maggio i migliori interpreti delle tre specialità olimpiche dellasi daranno battaglia al Palasantoru per un evento molto importante di preparazione in vista dei prossimi Mondiali di Astana, che assegnerà punti fondamentali per ildi ciascuna categoria. L’Italia si presenta all’appuntamento casalingo con una rappresentativa di 30 atleti che proverà ad infiammare il pubblico sardo cercando di conquistare una medaglia e punti importanti per scalare le graduatorie mondiali. La punta di diamante della selezione tricolore è senz’ombra di dubbio il due volte campione iridato, il quale va a caccia del successo nei -74 kg dilibera per continuare nel migliore dei modi il percorso di ...

OA_Sport : Lotta, i convocati per le Ranking Series di Sassari. Frank Chamizo guida altri 29 azzurri a caccia di punti importa… - zazoomnews : Lotta i convocati dell’Italia per gli European Games di Minsk. Nove gli azzurri in Bielorussia - #Lotta #convocati… - zazoomblog : Lotta i convocati dell’Italia per gli European Games di Minsk. Nove gli azzurri in Bielorussia - #Lotta #convocati… -