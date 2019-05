Il ds del Parma “Chiederemo al Napoli per Ounas e Rog”

Dall’addio alla Roma di De Rossi alla salvezza del Parma - D’Aversa : “dispiace per come sia andata” : L’allenatore del Parma ha parlato della stagione quasi conclusa, soffermandosi anche sulla situazione De Rossi “Quando ho giocato in Serie A, De Rossi iniziava la sua carriera ed era uno di quei giocatori promettenti, è un dispiacere vedere come è andata la sua storia, dispiace per un giocatore che ha dato tutto alla sua squadra e che è una bandiera“. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Roberto D’Aversa parla così del ...

Il Futuro dell’Amore : nasce a Parma l’Osservatorio sulle relazioni in tempi digitali : Come saranno le relazioni nel 2029? Può sbocciare l’amore su Tinder & C.? Se ne parlerà all’Università di Parma, venerdì 14

Softball - Serie A1 : giocati due recuperi della 9a giornata. Bussolengo le vince entrambe - Saronno e Parma si spartiscono i successi : Si sono disputati oggi due recuperi relativi alla nona giornata di campionato di Serie A1 di Softball, funestata dal maltempo nella sua totalità (devono infatti ancora giocarsi i tre ulteriori confronti che erano previsti per il 5 maggio). Bussolengo ha riportato due successi, mentre tra Saronno e Parma c’è stata reciprocità nelle vittorie. Collecchio-Bussolengo Il primo match termina in un dominio da parte di Bussolengo, che chiude in ...

Alluvione in Emilia-Romagna : allerta rossa da Parma a Rimini per il passaggio delle piene dei fiumi : Prosegue l’ondata di maltempo in Emilia–Romagna, dove è stata interrotta la ferrovia Rimini-Bologna, nel tratto tra Faenza e Cesena, a fini precauzionali a causa della chiusura del ponte della ferrovia sul fiume Savio, e dove si registrano alcune interruzioni sulle strade provinciali in Appennino per smottamenti e frane. In particolare, in provincia di Forlì-Cesena, a Mercato Saraceno ci sono 15 persone rimaste isolate per la chiusura ...

Serie A - le ultime in vista della prossima giornata : buone notizie per la Juve - pessime per Parma e Cagliari : Brutte notizie in casa Cagliari, stagione finita per Paolo Faragò. Il centrocampista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’anca sinistra in artroscopia “per la rottura del labbro acetabolare e condropatia in impingement femoro acetabolare di tipo misto. L’operazione – eseguita presso la Clinica Villa Stuart dal professor Raoul Zini, alla presenza del responsabile sanitario del Club, carco Scorcu – ...

Parma - guidava ubriaco il pullman della scolaresca in gita : fermato dalla polizia : L’autista del pullman guidava completamente ubriaco in autostrada. Stava portando una scolaresca di 23 ragazzi di seconda media e alcuni professori in gita da Monza verso la Toscana. Poco dopo la partenza, un docente se n’è accorto e ha telefonato alle forze dell’ordine. A quel punto, una pattuglia della polizia stradale di Novate Milanese ha raggiunto il pullman e lo ha fatto accostare in un’area di parcheggio ...

Sampdoria - Quagliarella segna con la maglia del… Parma : Si stanno giocando le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, spettacolo tra Parma e Sampdoria. Fabio Quagliarella segna il suo gol numero 24 in campionato su calcio di rigore e lo fa indossando la maglia… del Parma. Infatti Sampdoria e i ducali oggi sono scesi in campo a maglie invertite, si tratta di’Not Just Colours’, l’iniziativa con cui si è deciso di omaggiarsi a vicenda in onore del gemellaggio, ...

Parma - Da un lato il desiderio di chiudere la pratica salvezza, assicurandosi la permanenza nel massimo campionato dopo una stagione vissuta sempre fuori dalla zona pericolo, dall'altra l'intenzione

Trasferta a Parma del Comitato Difesa Risparmiatori Carisp Cesena : Il Comitato per la Difesa dei Risparmiatori della Cassa di Risparmio di Cesena organizza un pullman martedì mattina per recarsi a Parma all'assemblea di bilancio di Credit Agricole Italia, istituto ...

Pagelle Chievo-Parma 1-1 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle CHIEVO PARMA: Chievo e Parma non si fanno male. In un match che non aveva praticamente nulla da dire ai padroni di casa gli uomini di D’Aversa non vanno oltre il pareggio contro una squadra fanalino di coda in classifica e già matematicamente retrocessa. Gli ospiti vanno però in vantaggio al 38′ grazie a […] L'articolo Pagelle Chievo-Parma 1-1: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie A News ...

Chievo-Parma e Spal-Genoa ore 15 Diretta Prandelli cerca i punti salvezza : Il Chievo ha dimostrato vincendo la settimana scorsa sul difficile terreno della Lazio col punteggio di 1-2 di voler onorare al meglio la rimanente parte di stagione, nonostante la condanna a giocare ...

