Zappia Sky | «Il mercato evolve | regole siano uguali per tutti»

digital-news

(Di martedì 21 maggio 2019) «Negli ultimi tre anni ildei contenuti video è cambiato forse più che negli ultimi trenta, ma molti guardano a questoancora con lo specchietto retrovisore. Mi riferisco in modo particolare ai modelli regolatori e legislativi che sembrano non essersi ancora accorti di questo straordinario mutamento in corso».È molto chiaro Andrea, amministratore delegato di Sky Italia e Chief Executive Continental Europe del Gruppo Sky (il ruolo...

Primaonline : Sky, Zappia: il mercato dei contenuti video cambia velocemente. Le regole siano uguali per tutti… - pcexpander : Zappia di Sky Italia chiede regole uguali per tutti: broadcaster e over-the-top #pcexpander #cybernews… - AppleNews_it : RT @Key4biz: Mentre la #webtax all'italiana ancora non è realtà (manca decreto del Mef) Andrea Zappia (ceo Sky Italia) lancia appello al Go… -