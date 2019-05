Vela | Medemblik Regatta 2019 | Flavia Tartaglini in testa dopo la prima giornata davanti a

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019)d’esordio in Olanda per la 35esima edizione dellaNautical Festival, kermesse velistica in cui quest’anno gareggiano le classi olimpiche RS:X maschile e femminile, 49er e 49erFX. L’Italia si è presentata acon una rappresentativa formata da 7 atleti complessivi nel windsurf, mentre per quanto riguarda i 49er non sono in gara barche azzurre a causa del recente impegno in Inghilterra per i Campionati Europei di classe. Partenza a razzo nella classe RS:X femminile per la nostra, al comando della classifica generale al termine delladi gare con 4 punti grazie ai successi nellae nella terza regata ed al secondo posto ottenuto nella seconda prova. La 34enne romana ha cominciato nel migliore dei modi la manifestazione precedendo di una lunghezza in graduatoria l’olandese Lilian De Geus, ...

Veladuepuntozer : Ai blocchi di partenza la 35esima edizione della Medemblik Regatta -