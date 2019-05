Tria | niente coperture per il dl famiglia Duello sulla sicurezza | il decreto slitta

Tria : niente coperture per il dl famiglia Duello finale sulla sicurezza - il dl slitta : Gelo del ministro dell’Economia sul provvedimento caro al M5S: «Al momento non è possibile prevedere se ci saranno i fondi necessari». E la misura slitta

Iva - Di Maio stoppa Tria : 'Niente aumento con M5S al governo'. Ma mancano le risorse : Con l'economia ormai in recessione e una crescita che secondo diversi istituti internazionali dovrebbe essere a zero se non un paio di decimali sotto e il rapporto deficit-Pil avviato a sfondare il ...

Giovanni Tria assicura : “Niente patrimoniale - avrebbe impatto distruttivo su risparmi italiani” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, esclude una manovra correttiva così come la patrimoniale: "Non c’è il rischio e sono contrario perché colpirebbe al cuore dei risparmi degli italiani e avrebbe un impatto distruttivo sui consumi e sulla crescita. Solo parlarne causa una tale incertezza che è un danno per l’economia, bisogna stare attenti perché si crea solo allarme".Continua a leggere

Tria : «Per il 2019 niente manovre bis. Patrimoniale? Io sono molto contrario» : Il ministro dell’Economia ospite di Lucia Annunziata a ‘In mezz’ora’: «C’è una situazione di forte incertezza sulla crescita e nel secondo semestre lo scenario potrebbe peggiorare»

Banche - niente intesa sui rimborsi : Conte convocherà associazioni. Scontro M5s-Tria : Viene rinviata, al termine di un duro Scontro in Consiglio dei ministri, la decisione sui rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. «Vince la linea Di Maio», esulta il...

Ministro Tria a Firenze : "L'Italia non cresce ma niente manovra correttiva" : Il problema è che l'Italia da dieci anni cresce un punto percentuale in meno del resto d'Europa, significa che la nostra economia è allo zero mentre la Germania riesce a rimanere allo 0,7-0,8%" . Poi ...