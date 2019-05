Terremoto Puglia | scuole chiuse a Barletta | Bisceglie | Margherita di Savoia | Spinazzola

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) “Dalla ricognizione effettuata non risultano verificate particolari criticità né danni a cose o persone, fatta eccezione per la caduta di materiale lapideo dalla sommità della chiesa di San Domenico in Trani, senza alcuna conseguenza anche in considerazione della transennatura già ivi presente e ulteriormente potenziata nel corso della mattinata“: lo si legge in una nota delòa prefettura di-Andria-Trani. “A scopo precauzionale ed ai fini dello svolgimento delle prime verifiche tecniche, in alcuni comuni (di, San Ferdinando di, Trani e Trinitapoli) è stata disposta per la giornata odierna (e in alcuni casi anche per domani) la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado“. “Alle sale operative dei vigili del fuoco e delle forze di polizia sono giunte telefonate di cittadini ...

