Ricetta paccheri allo scarpariello | semplici ma appetitosi

(Di martedì 21 maggio 2019)maCome la tradizione culinaria napoletana vuole, anche questo piatto ha origini antiche. Ladelipare sia nata tra i vicoletti popolari partenopei. Ingredienti: Pomodori di San Marzano, 1kgo mezzi, 400 gr aglio, 2 olio extra vergine di oliva formaggio pecorino romano pane grattuggiato basilico peperoncino piccante q.b. sale Preparazione: 1. Per prima cosa prepariamo il sugo: in una padella poniamo aglio e olio insieme, quando inizia a prendere colore aggiungiamo peperoncino e i pomodori di San Marzanti tagliati a pezzetti e regoliamo di sale. 2. Mentre prepariamo il sugo con una forchetta schiacciamo leggermente i pomodorini e aggiungiamo il basilico. 3. Appena il sugo sembra pronto cuociamo la pasta in acqua calda. Appena anche questi saranno cotti, scoliamoli (conserva ...

