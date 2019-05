Rai | l’ad Fabrizio Salini stoppa il pressing della Lega e ufficializza nove nomine

Rai - tensione in cda tra l’ad Salini e De Biasio (quota Lega) sul caso Fazio. Slitta ancora annuncio delle nomine corporate : Nessuna nomine corporate durante il consiglio di amministrazione straordinario Rai. Slitta ancora l’annuncio che arriverà comunque prima della presentazione del piano industriale ai dipendenti prevista per lunedì mattina. Il cda era stato convocato a seguito della richiesta di quattro consiglieri per fare chiarezza sul doppio incarico al presidente Marcello Foa: anche in questo caso la questione verrà esaminata solo successivamente dalla ...

Che fuori tempo che fa - Crozza punge la Rai sulla chiusura anticipata : «Ma l’AD è Salini o Salvini?» : Maurizio Crozza La chiusura anticipata di Che fuori tempo che fa non poteva passare sotto silenzio. E infatti, nell’ultimo appuntamento stagionale con il programma di Rai1 (fermato con tre settimane d’anticipo), a dar voce al dissenso è stato Maurizio Crozza. C’era da aspettarselo. Tra il serio e il faceto, il comico ligure ha potuto esprimere quello che – forse – Fabio Fazio non si sarebbe permesso di dire. Con un ...

Rai - il servizio su commemorazione a Predappio in onda anche su Rainews24 : l’ad Salini chiede una relazione a Di Bella : Non è ancora concluso il caso del servizio sulla manifestazione dei nostalgici a Predappio andato in onda sul Tgr Rai dell’Emilia Romagna e che ha portato, dopo le polemiche, alle dimissioni del caporedattore Antonio Farnè. Il video infatti è andato in onda anche – una sola volta – su Rainews24. Per questo motivo l’ad Rai Fabrizio Salini ha chiesto una relazione anche al direttore del canale all news Antonio Di Bella chiedendogli di ...

Bif&st - l’ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco rivela le prossime uscite : arriva ‘Diabolik’ : Quest’anno i protagonisti delle lezioni di Cinema durante il Bif&st – Bari International Film Festival non sono stati solo attori o registi, ma c’è stato spazio anche per una figura manageriale di primo piano nell’industria Cinematografica italiana come Paolo Del Brocco che, dal 2010, è amministratore delegato di Rai Cinema. Ormai da anni questa società offre un supporto ai produttori indipendenti per la realizzazione dei loro film, ...

Bufera sul Tgr Rai per il servizio su Mussolini e Predappio. L’ad Salini avvia una verifica interna : Scoppia la Bufera in merito al servizio sulla commemorazione di Mussolini a Predappio trasmesso nell’edizione del Tgr dell’Emilia Romagna. Dopo le polemiche l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha subito fatto scattare la verifica interna, e rigorosa, sulla vicenda che vede interessata la Tgr dell’Emilia Romagna. A quanto appre...

Rai Movie chiude - l’ad Salini : “Ci sarà integrazione tra canali - il cinema sarà valorizzato in altri modi”. Margiotta (Pd) : “Inspiegabile” : Rai Movie kaputt. Questa volta per il canale tematico pubblico di cinema 24 ore su 24 è finita davvero. “RaiMovie sparisce come brand, ma non sparisce il cinema, ci sarà un’integrazione tra i canali”, ha spiegato l’ad Rai, Fabrizio Salini, durante l’ultima commissione di vigilanza. E a giustificazione dell’inspiegabile cancellazione che ha fatto insorgere migliaia di spettatori e appassionati – cancellazione che è parte del Piano ...