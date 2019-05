MotoGp | Paolo Ciabatti mette le cose in chiaro | “aria da funerale? Macché | dietro Marquez

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Il direttore sportivo della Ducati ha parlato dell’aria che si respira in Ducati, sottolineando come non ci sia traccia di tristezza Le parole di Dall’Igna nel post Le Mans non avevano dato un buon colore al doppio podio della Ducati, tradendo un certo fastidio per l’ennesima sconfitta subita da Marc. AFP/LaPresse Dichiarazioni strane, spiegate prima da Tardozzi e poi dal direttore sportivo, che ha volutore leinper evitare fraintendimenti: “da uomo Ducati sono estremamente orgoglioso della prova di forza del nostro marchio, altro che” le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. “Perché alle spalle di Marc ci sono state tre Ducati, non c’è stato Rins, non c’è stato Rossi, non c’è stato Viñales. Poi èche vorremmo vincere, e che Dall’Igna non fosse felice, visto che sta facendo di tutto per ...

