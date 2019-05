Lucia Bramieri ha tradito Gianluca Mastelli? Foto | bacio con Biagio D' Anelli | ma

Pomeriggio 5 - lite brutale tra Emanuela Tittocchia e Lucia Bramieri - d'Urso sconvolta : Il neo fidanzato di Lucia Bramieri , Gianluca Mastelli, avrebbe inviato messaggi vocali a Emanuela Tittocchia e tra le due amiche scoppia la lite . "Eri sul divano di casa mia, perché lo hai detto a Biagio D’Anelli e non a me?", attacca Bramieri . "Io ti considero un’amica", sostiene Emanuela , che aggi

Pomeriggio 5 - Lucia Bramieri con il suo nuovo compagno. Wanna Marchi e Stefania Nobile perdono il controllo : Regolamento di conti via social tra Stefania Nobile e Wanna Marchi da un lato e Lucia Bramieri dall'altro. Mamma e figlia vedono in tv la nuora del grande Gino Bramieri , ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 insieme al suo nuovo compagno, Gianluca Mastelli, e perdono il controllo su Instagram. Le

Lucia Bramieri furiosa a Pomeriggio 5 per il fidanzato Gianluca - interviene Barbara : Pomeriggio 5, Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli difendono il loro amore contro tutti Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli contro tutti a Pomeriggio 5. Nella puntata di oggi, lunedì 1 aprile 2019, l’ex gieffina è tornata in studio insieme al suo fidanzato per parlare ancora dei presunti tradimenti di lui. Se siete affezionati spettatori del programma […] L'articolo Lucia Bramieri furiosa a Pomeriggio 5 per il fidanzato Gianluca, ...