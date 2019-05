Emui 9 1 Mate 20 Pro come forzare riavvio su smartphone

In ritardo Emui 9.1 per Huawei Mate 20 Pro : la patch B238 è poco significativa : Ci sono alcune informazioni molto interessanti che possiamo prendere in considerazione in queste ore, per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 20 Pro, in riferimento a quanto raccolto oggi 17 maggio. Dopo avervi parlato della distribuzione di un nuovo aggiornamento ad inizio aprile anche qui in Italia, come ricorderete dal nostro pezzo di allora, stavolta tocca fare i conti con un'altra patch. Cerchiamo dunque di riepilogare tutti i dati ...

Ad un passo da Emui 9.1 per Huawei Mate 10 : aggiornamento nuovo di zecca segnalato in Cina : Ci apprestiamo a vivere giorni di passione con Huawei Mate 10, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 16 maggio qui in Italia. Dopo l'ultimo punto della situazione riguardante le prime apparizioni delle patch di aprire per gli smartphone lanciati sul mercato a fine 2017 (trovate tutte le informazioni del caso nell'apposito articolo), stavolta tocca guardare avanti, in quanto i lavori per rendere disponibile ...

Nuova spinta per Emui 9 su Huawei Mate 20 Lite : segnalata la B163 oggi 14 maggio : Sono segnali molto incoraggianti quelli che abbiamo ottenuto nel corso delle ultime ore per quanto concerne il cosiddetto Huawei Mate 20 Lite, soprattutto per gli utenti che sono ancora in attesa di segnali per quanto riguarda il rilascio dell'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie. Dopo le ultime notizie condivise di recente in merito ad un presunto rinvio per il rollout completo del pacchetto software, secondo quanto abbiano avuto modo di ...

Più che veloce il rilascio di Emui 9.1 su Huawei Mate 9 : via alla beta pubblica in Asia : Una storia decisamente particolare quella che stiamo vivendo da alcune settimane a questa parte con il cosiddetto Huawei Mate 9. Lanciato sul mercato più di due anni fa, il device continua ad essere in prima linea per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti, come del resto si potrà notare anche dal nostro ultimo approfondimento di fine marzo a proposito di EMUI 9. Come se non bastasse, il modello in questione sembra essere in ...

Mai indietro i Huawei Mate 20 e 20 Pro - aggiornamenti 243 e 244 ma è solo Emui 9 : I Huawei Mate 20 e 20 Pro protagonisti di un nuovo aggiornamento, in realtà di due "gemelli" per entrambe le ammiraglie rilasciate lo scorso autunno. I due dispositivi sono tanto recenti da non poter non essere supportati adeguatamente con firmware costanti: è così dunque che anche in questa prima parte di maggio i due esemplari non rimangano affatto a secco di pacchetti software, tra l'altro come accaduto nelle ultime ore anche alla serie ...

Almeno tre cose da sapere per registrare chiamate con Huawei e Honor : l’APK per Emui 9 : Torna finalmente la possibilità di registrare chiamate con smartphone Huawei e Honor, in riferimento alla tanto chiacchierata interfaccia EMUI 9. Quest'ultimo aggiornamento, infatti, negli ultimi mesi ha creato non pochi problemi sotto questo punto di vista, ma ora è spuntato in Rete un file APK che potrebbe fare al caso vostro e che, soprattutto, non richiede i permessi di root per farvi procedere. Proviamo dunque a fare chiarezza sulle ...

Ecco come avere la registrazione delle chiamate di P30 Pro su molti Huawei con Emui 9 (no root) : È possibile registrare le chiamate su molti altri Huawei come P30 o Mate 20 Pro con la EMUI almeno in versione 9 senza neppure tirare in ballo il root L'articolo Ecco come avere la registrazione delle chiamate di P30 Pro su molti Huawei con EMUI 9 (no root) proviene da TuttoAndroid.

Falsa partenza per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite con Emui 9 : rilascio ritardato - nuove date : Non ci sono notizie incoraggianti oggi 30 aprile per i tantissimi utenti in possesso di un Huawei P20 Lite o di un Mate 20 Lite, almeno per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie. In particolare, nonostante il Mate 20 Lite abbia fatto emergere segnalazioni da parte di coloro che hanno già portato a termine il download della patch in formato stabile (non è un caso che nei giorni scorsi abbiamo anche trattato ...

Definitivo il bug memorie esterne per Huawei Mate 20 Lite post Emui 9 e riscontri assistenza : Era necessario attendere una distribuzione più significativa dell'aggiornamento con EMUI 9 per Huawei Mate 20 Lite, affinché si potessero avere le idee più chiare sull'eventuale risoluzione del bug che vede lo smartphone non in grado di leggere le memoria esterne. Questo, almeno, quello che vi ho premesso poco meno di una settimana fa sulle nostre pagine, in seguito alle prime segnalazioni da parte dei possessori di un modello no brand. Ebbene, ...

Huawei Mate 20 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie con Emui 9.0 : Huawei continua a sfornare aggiornamenti a un ritmo forsennato e l'ultimo dispositivo a beneficiare di questo modus operandi è Huawei Mate 20 Lite, che riceve Android 9 Pie. L'articolo Huawei Mate 20 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie con EMUI 9.0 proviene da TuttoAndroid.

Immediatamente risolti i problemi di Emui 9.1 sui vari Huawei Mate 20 : via alla beta pubblica : Non sono certo mancati gli intoppi con EMUI 9.1 a bordo dei vari Huawei Mate 20 in circolazione, come abbiamo avuto modo di riscontrare tramite le prime beta toccate con mano in Cina nel corso dell'ultima settimana. Ieri abbiamo dedicato un pezzo specifico a questa vicenda, parlandovi di alcune anomalie riscontrate coi vari Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X e Mate 20 RS Porsche. Ora quelle stesse anomalie pare siano state risolte, al punto che dal ...

Imperfetta Emui 9.1 sui Huawei Mate 20 : problemi in corso ma buoni i tempi della versione stabile : Una buona e una brutta notizia per EMUI 9.1, in particolare sulla serie piuttosto recente Huawei Mate 20. Come abbiamo ampiamente sottolineato nei giorni scorsi, la nuova interfaccia software è giunta su numerosissimi smartphone del produttore (anche per il brand Honor) nella sua versione beta e proprio l'ultima ammiraglia della serie Mate non poteva mancare all'appello. Tuttavia, proprio per i device della generazione corrente non tutto sta ...

A pioggia la beta Emui 9.1 su smartphone Huawei e Honor il 23 aprile : P20 - Mate 9 e non solo coinvolti : Una vera e propria carrellata di beta EMUI 9.1 sta colpendo un numero considerevole di smartphone Huawei e Honor in queste ore. La fase sperimentale della nuova interfaccia utente, come sempre, compie i primi passi in Cina ma ci sono concrete possibilità che l'adeguamento in test riguardi(nel giro di poco tempo) altrettanti modelli altrove. In questo approfondimento, parleremo in modo particolare della serie Huawei P20, di quella del Mate 9 e ...

Doccia gelata con Huawei Mate 20 Lite ed Emui 9 sui problemi con le memorie esterne : Da circa tre giorni a questa parte stiamo assistendo alle segnalazioni da parte di coloro che dispongono di un Huawei Mate 20 Lite, in riferimento alla disponibilità dell'aggiornamento che contiene Android Pie e la nuova interfaccia EMUI 9. Come vi abbiamo riportato in settimana tramite il nostro articolo preliminare, la situazione si sta sbloccando anche in Italia, anche se oggi 21 aprile occorrono delle precisazioni sia sul fronte della ...