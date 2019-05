TelevideoRai101 : Blitz Ros contro anarchici: 3 arresti - LucaMarinelli18 : RT @sempregeneroso: Ops.. la storia continua:?? blitz dei Ros-certificati falsi agli stranieri per farli votare PD. - AvvPanaccione : RT @SimoneMassetti: Blitz dei Ros: certificati falsi agli stranieri per farli votare PD - tg24.skynews -

dei Carabinieri del Rosgli anarcoinsurrezionalisti. Arrestati i 3 presunti autori di attentati esplosivii pubblici ministeri di Torino e il direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, inseriti nella cosiddetta "campagna di lottala repressione" del giugno 2017. Secondo gli investigatori, gli autori degli attentati si erano riuniti a Genova per la spediozione di 3 pacchi esplosivi. Sono in corso perquisizioni in Italia e all'estero.(Di martedì 21 maggio 2019)